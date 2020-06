Carlotta Parodi, sosia Ilary Blasi/ “E’ nato per scherzo, Francesco Totti un simbolo”

Pubblicità

Carlotta Parodi è quella che viene considerata la sosia “ufficiale” di Ilary Blasi. Si tratta di una giovane attrice milanese, decisamente apprezzabile, che stamane è stata ospite presso gli studi di ItaliaSì, su Rai Uno. La trasmissione condotta da Marco Liorni ha affrontato il tema dei sosia, categoria che negli ultimi tempi sta spopolando ancor di più che in passato, a cominciare proprio da quello della conduttrice romana moglie di Francesco Totti: “Ho fatto un provino per interpretare Ilary Blasi in un film – racconta Carlotta sulle origini di questa “leggenda” – e da lì è nata questa storia del sosia”. Liorni ha quindi chiesto alla Parodi se avesse mai conosciuto la Blasi: “L’ho conosciuta durante una pubblicità anche se lei probabilmente non si ricorderà, l’ho vista in quella occasione a Milano”. In studio c’è sorpresa di fronte all’evidente similitudine di Carlotta con la Blasi, a cominciare dal sorriso delle due.

ILARY BLASI, PARLA LA SOSIA CARLOTTA PARODI: “SORRIDO SEMPRE”

E a riguardo la giovane attrice milanese spiega: “Sono sempre sorridente, prendo la vita come viene, ci sono così tante cose belle”. La Santarelli fa quindi notare a Carlotta che se vorrà assomigliare ancora di più alla Blasi dovrà imparare il romanesco, ma lei replica: “Il romano? Me la cavo. Mi scambiano per Ilary – aggiunge – mi chiedono anche le fotografie, mi capita spessissino, mi dicono ‘O ma che sei la moje der Pupone?” Su Totti: “E’ un simbolo, ognuno ha la sua fede calcistica ma Totti è Totti”. Carlotta Parodi ci tiene comunque a precisare che non lavora come sosia della Blasi: “Io non lavoro come sosia di Ilary ma è una cosa bellissima carina e divertente, lavoro come attrice”. Ma questa somiglianza notevole aiuta o meno? “Interpretare Ilary Blasi nello sceneggiato ha ovviamente favorito la mia candidatura, mentre a volte è controproducente, come ad esempio quando ho interpretato il ruolo di una tossicodipendente e li mi hanno trasformata moltissimo”.



