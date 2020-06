Ilary Blasi cambia look: Totti la boccia/ “Tu non stai bene, che capelli hai?”

Pubblicità

Ilary Blasi cambia look, ma la scelta viene bocciata dal marito Francesco Totti. La conduttrice è sempre più presente su Instagram e continua a regalare divertenti siparietti ai fans con la complicità, a volte inconsapevole, della sua dolce metà. Se nelle scorse settimane Ilary aveva tirato fuori la propria gelosia ammirando da vicino la segreteria di Totti, stavolta ha deciso di sorprenderlo chiedendogli un parere sui capelli. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, Ilary Blasi mostra ai followers le sue abilità di parucchiera decidendo di sfoggiare un look diverso. Invece dei capelli lisci ha deciso di osare con dei boccoli realizzati in casa ma l’esperimento, a suo dire, non sarebbe andato a buon fine. La conduttrice, tuttavia, decide di chiedere un parere a Totti che, purtroppo, boccia totalmente il suo nuovo look.

ILARY BLASI E FRANCESCO TUTTO: LEI PUBBLICA LE CHAT PRIVATE E IL WEB APPLAUDE

Ilary Blasi e Francesco Totti sempre più protagonisti sui social. La coppia continua a regalare simpatici siparietti ai followers che applaudono l’ironia che è alla base del matrimonio felice della conduttrice e dell’ex capitano della Roma. Dopo aver sfoggiato i boccoli su Instagram, Ilary ha chiesto un parere su whatsapp al marito che, dopo averla fatta attendere un po’, le ha risposto bocciando, però, totalmente il suo look. “Volevo chiederti una cosa. Hai visto le mie storie? Che ne pensi dei miei boccoli? Allora? Sii sincero e onesto”, ha scritto la Blasi al marito su whatsapp. “Ma che foto ti sei fatta? Ma soprattutto che capelli? Tu non stai bene”, risponde Francesco.



