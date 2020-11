Carlotta Savorelli “Tommaso mi piace, ma si veste male”/ Maria “Brutto anatroccolo..”

Carlotta Savorelli snobba Tommaso a Uomini e Donne. La dama del trono over, dopo aver chiuso la frequentazione con Ruggiero, si è confrontata con Tommaso, uno dei nuovi cavalieri del dating show che si è distinto per l’educazione e la riservatezza. Diversamente da altri cavalieri che hanno un atteggiamento più irruento, Tommaso è rimasto in disparte distinguendosi per l’educazione e la riservatezze. Proprio tale atteggiamento ha conquistato Carlotta che, al centro dello studio di Uomini e Donne, ha ammesso di essere molto interessata a Tommaso di cui, però, ha bocciato totalmente il look. Carlotta, in particolare, ha ammesso di considerare Tommaso molto interessante anche se lo vorrebbe con un look simile a quello di Armando, Simone o Riccardo. “Quelli sono look visti e rivisti, credo che Tommaso ti abbia colpito per i contenuti”, ha detto Carlotta che lo vorrebbe vederlo con un look che gli esalti il fisico.

CARLOTTA SAVORELLI BOCCIA IL LOOK DI TOMMASO, IL CONSIGLIO DI MARIA DE FILIPPI

Carlotta Savorelli, con il sorriso, ha criticato il look di Tommaso perchè, avendone già parlato con lui in esterna, sa di non offenderlo. “E’ molto bello, si dovrebbe valorizzare di più“, ha detto la dama che ha bocciato totalmente il maglione nero indossato dal cavaliere in puntata. Tommaso, in particolare, non è apparso assolutamente infastidito dall’appunto di Carlotta e si è detto pronto ad affidarsi ad una persona esperta per migliorare il suo outift. Maria De Filippi, così fa una proposta: “Su Mediaset facevano il programma Il brutto anatroccolo, chissà può tornare utile”, ha scherzato la conduttrice. Tommaso ha proposto di chiedere il consiglio della stilista Anahi, ma Maria De Filippi ha detto: “Anahi non c’è, ma puoi affidarti ad alcuni esperti della redazione”. Tommaso ha colto al volto la proposta della De Filippi sperando di conquistare totalmente Carlotta.





