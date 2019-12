Carmela Barbato ex moglie Gigi D’Alessio/ L’attacco ad Anna Tatangelo…

Carmela Barbato fa parte della storia della canzone italiana, visto che il pubblico la conosce come l’ex moglie di Gigi D’Alessio. I due si sposano nell’86 e danno alla luce tre figli, Claudio, Ilaria e Luca, ma il sogno d’amore crollerà in via definitiva quando nella vita del cantante spunterà Anna Tatangelo. “Non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un papagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete”, dichiarerà Carmela a Dipiù in seguito alla separazione avvenuta nel 2006. “Avevamo gli stessi valori, credevamo nella famiglia. Poi è arrivato il successo, tutto questo benessere. Preferivo quando Gigi era un musicista sconosciuto e noi vivevamo di cose semplici, di sincerità, di complicità. Il troppo benessere ci ha distrutto”, aggiunge ricordando come il primo incontro fra lei e l’ex marito è avvenuto quando avevano 15 e 16 anni.

CARMELA BARBATO, I MOMENTI FELICI CON GIGI D’ALESSIO

Dichiarazioni molto forti a cui è seguito un grande silenzio di Camilla Barbato, che non ha alcun dubbio sul fatto che Gigi D’Alessio sia stato il grande amore della sua vita. “Lui metteva sempre queste camicie di jeans, perché gli piaceva molto come si vestiva Claudio Baglioni”, ha confessato tempo fa a Ricominciare, rievocando il primo incontro con l’artista. “Oggi sono serena perché ricordo questi momenti così spontanei”, ha aggiunto sicura di aver ormai allontanato ogni evento negativo del loro passato matrimonio. Oggi, 22 dicembre 2019, Gigi D’Alessio sarà ospite di Domenica In e i fan sono già a caccia per scoprire se fra l’artista e l’ex moglie scorra buon sangue oppure no. A quanto ne sappiamo, i rapporti fra i due adesso sono sereni, anche se in passato la burrasca ha colpito il loro matrimonio, messo in crisi fin dalla nascita del terzo e ultimo figlio, Luca.

I RAPPORTI TRA I DUE EX

Carmela però riceverà il colpo finale quando Gigi e Anna Tatangelo decideranno di rivelare in pubblico il loro amore. “Poteva succedere una cosa del genere”, dice la Barbato ripensando a quei momenti. “Non posso parlare con una persona che ha l’età di mio figlio”, sentenzia parlando della rivale, convinta che non avrebbe mai potuto affrontarla. Dopo tre anni dalla separazione, Carmela è riuscita a perdonare l’ex marito e a costruire un rapporto civile, grazie a quell’affetto che è rimasto fra loro, nonostante tutto. “Lo capisco di più, capisco la sua vita, i suoi momenti. Adesso lui ha un’altra vita e comunque lo capisco”, dice.



