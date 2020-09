Carmela “Melania” Schettino de La Contadina, chi è?/ “Racconterò la mia azienda” (Boss In Incognito)

Carmela Schettino, la proprietaria de “La Contadina” è la protagonista della terza puntata di Boss in Incognito, il docu-reality condotto da Max Giusti e trasmesso lunedì 21 settembre alle ore 21.20 in prima serata su Rai1. Il programma, prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy, per la terza puntata racconterà la storia di Carmela Schettino detta Melania, proprietaria con il marito Alessandro De Masi de La Contadina, uno dei marchi più conosciuti in assoluto nel settore della produzione e della vendita della mozzarella di bufala. La sede centrale dell’azienda si trova ad Altavilla Silentina ed ha un organico di più di 180 dipendenti. Una realtà importante visto che La contadina è presente su tutto il territorio nazionale con quasi 70 punti. Ogni anno “La Contadina” produce 1.400 tonnellate di mozzarella di bufala, ma presso i suoi negozi è possibile acquistare non solo la mozzarella, ma anche formaggi, paste fresche e una verità di prodotti che hanno come comune denominatore: il mangiare sano.

Pochi mesi sui social è stata proprio Carmela Schettino ad annunciare la sua partecipazione al docu-reality di Rai2: “la mia azienda “La Contadina “ è stata scelta per partecipare al Reality Boss in Incognito Questa trasmissione sarà trasmessa in prima serata Rai 2 il 21 Settembre ore 21:20 Io racconterò la storia della mia azienda e andrò in incognito a lavorare in alcuni reparti senza che nessuno mi riconosca. Tale trasformazione è riuscita grazie a protesi e Max facciale naso finto e trucco dei migliori professionisti della Rai (trucco di circa 4 ore). Vorrei condividere con Voi Tutti questa realtà con Storie e collaboratori straordinari. Con la partecipazione di Max Giusti”.

Carmela Schettino detta Melania: l’azienda La contadina a Boss in Incognito

Durante la puntata di Boss in Incognito assisteremo alla trasformazione di Carmela Schettino detta Melania la proprietaria de La Contadina. Grazie ad un trucco, infatti, la proprietaria dell’azienda si calerà nei panni di un’apprendista per avvicinarsi ai suoi dipendenti scoprendo così la realtà di chi da anni lavora nella sua azienda. Tra i dipendenti con cui Carmela dovrà confrontarsi in incognito ci sono: Cosimina con cui vedrà come preparare la pasta fresca, mentre Sergio le indicherà come avviene la vendita dei prodotti in negozio.

Ma non finisce qui, visto che la proprietaria de La Contadina, sempre in incognito, dovrà collaborare con Carmela, impiegato nel confezionamento delle mozzarelle, mentre con Virgilio si avvicinerà al mestiere del casaro. Come successo anche per le precedenti puntate anche Max Giusti è pronto a calarsi nei panni di un apprendista; questa volta il conduttore, in incognito, affiancherà Virginio che si occupa del trasporto del latte. L’uomo, infatti, partendo dalle stalle delle bufale, preleva il latte e lo porta al caseificio. Naturalmente solo a fine puntata i dipendenti scopriranno di aver lavorato a stretto contatto con la loro capa e anche della presenza di Max Giusti.

