Carmelina è l’adorata figlia femmina di Carmen di Pietro e l’ex marito Giuseppe Iannoni

Carmelina Iannoni è la dolcissima figlia di Carmen di Pietro, frutto d’amore della sua storia con Giuseppe Iannoni. La piccola di casa Di Pietro-Iannoni è un’adolescente, che abbiamo imparato a conoscere vagamente durante l’esperienza di sua mamma Carmen all’Isola dei famosi. Quando la soubrette era in Honduras, Carmelina la sosteneva a gran voce da casa, così come ha sempre fatto il qualsiasi programma tv a cui mamma Carmen ha preso parte.

In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo, la Di Pietro parlando di Carmelina aveva sottolineato il caratterino pepato della ragazza: “E’ peggio di suo fratello. Il suo nome è un altro dramma, dice che quando crescerà dovranno chiamarla Carmelona e non Carmelina, a me piacerebbe essere chiamata così…”.

Quel che invece è poco noto ai più è il rischio che Carmelina Iannoni ha corso alla nascita, per via di alcune complicazioni che Carmen di Pietro ha rivelato solo recentemente. “Mia figlia ha rischiato la morte appena nata”, il racconto choc della showgirl nel salotto di Silvia Toffanin. Tutto per via di una nascita prematura, coi medici dell’ospedale di Salerno che furono costretti ad intervenire con grande tempismo e prontezza.

Per la Di Pietro fu uno spavento davvero terribile. “Potete solo immagine come mi sentissi quando mi hanno detto che avrebbero fatto di tutto per salvarlo. Piangevo ogni notte”, ha confessato Carmen, che si è attaccata a tutto per alimentare la sua speranza, sopratutto alla fede. Oggi fortunatamente è tutto un lontano ricordo per la showgirl e la figlia Carmelina.

