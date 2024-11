Carmen De Cespedes, chi è la mamma di Francesca De Andrè

Nella vita sentimentale del figlio d’arte Cristiano De Andrè c’è stato posto per anni per Carmen De Cespedes, la donna con la quale il cantante ha messo al mondo la figlia Fabrizia, nata nel 1986, e poi i gemelli Filippo e Francesca De Andrè, che con la madre ha vissuto un rapporto complicato per anni. I due si incontrarono per la prima volta da giovani e tra loro scattò un colpo di fulmine, con la storia giunta poi fino al matrimonio e quindi alla conseguente nascita dei figli, ma ben presto il rapporto tra Carmen De Cespedes e Cristiano De Andrè si è incrinato, fino a portare alla rottura definitiva avvenuta per via del carattere fin troppo irruente e che aveva reso burrascoso il matrimonio della coppia.

Sarebbero state infatti le troppe liti a giocare un ruolo chiave nella rottura avvenuta tra Carmen De Cespedes e Cristiano De Andrè, che per anni ha vissuto un rapporto molto complicato anche con i figli, in particolare con Francesca.

Carmen De Cespedes e la fine del matrimonio con Cristiano De Andrè: la tensione anche con i figli

La forte personalità di Cristiano De Andrè ha portato Carmen De Cespedes a chiudere il matrimonio, ma i rapporti con i figli non sono stati meno complessi, come raccontato dalla figlia Francesca De Andrè in diverse occasioni, che ha fatto luce anche sul complicato legame con l’altra figlia Alice.

“Mio padre ha massacrato di botte mia figlia Alice, come prova, ho il suo racconto, quello di sua madre e la parola dello psicologo che la sta seguendo, Alice ha sempre provato a dirmi che mio padre era cambiato, ma la verità è un’altra e ora​ è venuta fuori” disse qualche anno fa la figlia di Carmen De Cespedes a Pomeriggio Cinque.