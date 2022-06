Carmen Di Pietro, “A Gennaro ho dato un ultimatum”/ Sul web piovono critiche…

Carmen Di Pietro vs Gennaro Auletto: “Mi ha deluso molto…”

E’ tensione tra Carmen Di Pietro e Gennaro Auletto. Nei giorni scorsi, la naufraga dell’Isola dei Famosi aveva attaccato il ragazzo e l’aveva accusato di essere un nullafacente. Carmen Di Pietro è tornata a parlare di quella discussione e ha detto: “Gennaro si è svegliato questa mattina e ha esordito dicendo “ma tanto che si va a fare a pesca anche perché se si prende un pesca siamo talmente tanti qua”. Io non ci ho visto più anche perché mi sono chiesta perché dovessi andare a pescare io che ho 57 anni quando lui ne ha 20”. Carmen Di Pietro ha sottolineato di aver fatto presente a Gennaro che se più persone andavano a pescare più alta era la possibilità di mangiare per tutti. Carmen di Pietro ha poi aggiunto: “Mi ha deluso molto e gli ho dato un’ultima possibilità. A volte dice delle cose di cui secondo me neanche si rende conto”. Gennaro però vuole evitare di innescare delle liti e a proposito di Carmen Di Pietro dice: “Non più voglia di rispondere a persone che fanno commenti inutili”.

Gennaro ha deciso, così, di andare a pescare insieme alla naufraga che, però, aveva dimenticato la rete. Auletto ha commentato divertito: “Tu mi vuoi insegnare e poi vai a pescare senza rete“. E Carmen Di Pietro ha sbottato: “No non fare il coso. Sempre ste cose a sarcasmo non mi piacciono. Sempre a sarcasmo sei sempre sarcastico con me. Io ci metto tanta volontà e facciamo e andiamo e poi ti esci con ste battute del ca**o no non mi piacciono“, ha dichiarato. Sul web il comportamento di Carmen però sta infastidendo il pubblico. C’è chi fa notare che dopo l’abbandono del figlio Alessandro, Carmen ha cambiato comportamento dimostrandosi pesante nei confronti degli altri: “Carmen è troppo pesante e parla in modo arrogante”, ha sentenziato un utente.

Carmen deve affrontare una prova importante, se vince guadagna l’aperitivo da consumare con tutte le naufraghe dell’isola. La prova consiste nell’essere bendata e riconoscere l’identità del naufrago toccando alcune parti del suo corpo. Purtroppo Carmen non vince e l’aperitivo lo gustano solo gli uomini. Carmen viene di nuovo tirata in ballo, questa volta deve superare il gioco delle imitazioni, Edoardo gesticola e lei deve indovinare di cosa si tratta. I naufraghi portano a termine la missione e si aggiudicano due tavolette di cioccolata da dividere con gli altri naufraghi. La fame si fa sentire e un pezzo di cioccolata non basta a saziare l’appetito della Di Pietro, così insieme a Estefania e Maria Laura ha mangiato di nascosto la ricompensa che spettava agli altri naufraghi ad esclusione di loro. Lo Spirito dell’Isola per punizione toglie il fuoco per 24 ore. La showgirl assalita dai sensi di colpa comincia a piangere, ma non ha resistito al desiderio di riempirsi la bocca di cibo. Nicolas la consola dicendo che dopo tanti giorni di digiuno la reazione è stata naturale, Lory è più critica e non tollera il comportamento irrispettoso della naufraga che per non aver rispettato le regole ora paga tutto il gruppo. Carmen è al centro di un’altra discussione. Nicolas propone di mangiare una doppia razione di riso per cena visto che per 24 ore non avendo avuto a disposizione il fuoco non hanno potuto cucinare, Carmen è d’accordo, Nick invece è contrario.

La showgirl perde le staffe con il cantante: “È sempre stato zitto e adesso si sveglia per questa cosa e ancora continua”, scatenando la reazione degli altri naufraghi che concordano con il suo pensiero. Chi invece la pensa come Nick sono Lory e Gennaro. Dopo l’uscita del figlio Alessandro, la Di Pietro si è ripresa la sua libertà ed è un fiume in piena soprattutto quando di mezzo c’è il cibo. Questo suo modo di lamentarsi in continuazione non è gradito dal pubblico che non vede l’ora di poterla mandare su Playa Sgamatissima. Mentre il gruppo è molto generoso nei suoi confronti, i follower non la tollerano più. Lunedì dovrà confrontarsi con Gennaro perché è svogliato e non svolge le mansioni che gli vengono affidate e poi c’è Nick che non parla mai, ma secondo Carmen fa sentire la sua voce quando dovrebbe stare zitto. In questi giorni il gossip parla di una probabile partecipazione di Alessandro a U&D chissà cosa ne pensa Carmen, peccato che non potrà parlare con Alessandro in quanto non gli è permesso di partecipare in studio poichè non ha voluto prolungare la sua partecipazione all’isola perché impegnato con gli studi universitari.











