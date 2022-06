Carmen Di Pietro accusa Nick “Gentaglia!”/ “Mi ha tolto il saluto, ho perso un amico”

Carmen Di Pietro accusa Nick Luciani all’Isola dei Famosi 2022

Amicizia finita tra Nick Luciani e Carmen Di Pietro? A quanto pare sì. La diretta dell’Isola dei Famosi 2022 del 6 giugno ha messo in evidenza un’importante spaccatura tra il cantante e il resto del gruppo, tanto che sono nate nel corso della diretta accesi scontri, tutti che hanno avuto come protagonista Nick. Oltre a quello con Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi, il cantante ha avuto un acceso confronto anche con Carmen Di Pietro.

Già nel corso della diretta Carmen si è lamentata di aver ricevuto un brutto rifiuto da Nick Luciani dopo una loro discussione: “Ho cercato di dargli la mano per fare pace ma lui l’ha rifiutata. È un gesto gravissimo, neppure al peggior nemico, quindi per me amicizia finita!”, ha svelato. Poi, però, ha proseguito con le accuse una volta finita la diretta.

Nick Luciani nel mirino di Carmen Di Pietro e Luca Daffrè

“Che gentaglia! A me ha tolto proprio il saluto!” ha dichiarato Carmen Di Pietro, sfogandosi con i compagni d’avventura su Nick Luciani. Una volta in confessionale, la Di Pietro ha poi continuato, dicendosi comunque dispiaciuta di aver perso l’amicizia con il cantante: “Mi dispiace aver perso un amico, mi dispiace che è talmente permaloso. Mi dispiace per il suo orgoglio, mi dispiace tanto per Nick ma nella vita non ti puoi comportare in questo modo”, ha ammesso. Come lei, però, la pensano anche altri naufraghi.

Nick, infatti, è finito anche nel mirino del leader Luca Daffrè a causa delle sue richieste sul cibo, da lui però rifiutate. Insomma, Nick sembra essere sempre più ‘isolato’ in questi ultimi giorni all’Isola dei Famosi.











