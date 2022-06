Nick Luciani contro Vaporidis, lite furiosa all’Isola dei Famosi/ “Mi dai fastidio, non ti sopporto!”

Lite tra Nicolas Vaporidis e Nick Luciani all’Isola dei Famosi

Durante la diretta dell’Isola dei Famosi 2022 andata in onda il 6 giugno su Canale 5, molti naufraghi si sono lamentati di una lite che avrebbe avuto luogo tra Nicolas Vaporidis e Nick Luciani, durante la quale sarebbero volate parole pesanti. La lite non è stata mostrata durante la diretta ma è andata in onda il giorno dopo su Canale 5 durante il nuovo daytime. Scopriamo allora che lo scontro è avvenuto poco dopo la prima prova a squadre – capitanate da Soleil Sorge e Vera Gemma.

Nicolas Vaporidis e Nick Luciani si affrontano in un faccia a faccia abbastanza infuocato, durante il quale i due si accusano e Nick si dice infastidito dall’essere stato contestato dai compagni. “Mi ha dato fastidio, mi dai fastidio!”, ha detto a Nicolas che ha quindi replicato “Pensa a quanto dai fastidio tu con queste frasi!”

La lite tra Nicolas Vaporidis e Nick Luciani continua fino a rendere evidente una vera e propria rottura tra i due. Tanto che, una volta in confessionale dopo la puntata dell’Isola dei Famosi, Nick si sfogherà, ammettendo ormai di non riuscire più a tollerare la presenza di Nicolas sulla playa: “Nicolas sono arrivato ad un punto che non lo sopporto più, – sbotta il cantante, spiegandone dunque il motivo – tutto gli è dovuto, comanda sempre lui, anche se gestisce il leader sembra comunque sia lui il leader, perciò abbiamo sempre avuto un capo nascosto ma c’è sempre stato!”

