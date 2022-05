Carmen Di Pietro critica Gennaro Auletto/ “Ha cercato di giudicare il mio percorso ma ha sbagliato”

Carmen Di Pietro attacca Gennaro: “Mi ha giudicato ma…”

Carmen Di Pietro attacca Gennaro Auletto. Nei giorni scorsi i due naufraghi si sono scontrati e Gennaro ha accusato Carmen di non fare nulla: “Ha detto che io non faccio nulla…I granchi la notte li vado a prendere io e se li mangia la mattina…Oltre a lamentarsi non fa assolutamente nulla…”, ha detto a Roger. Gennaro ha poi fatto notare a Carmen che la sua nomination è stata scorretta ma la showgirl ha replicato: “Perché mi aggredisci in questo modo? Devi prendere la nomination sportivamente…”. Nelle scorse ore, Carmen Di Pietro è tornata sulle parole di Gennaro e ha sentenziato: “Ha cercato di giudicare il mio percorso ma ha sbagliato”.

Marco Maccarini attacca Carmen Di Pietro: "Falsa, fa show"/ "Insulti e cattiverie..."

Estefania è d’accordo con Carmen Di Pietro a cui si accoda anche Luca Daffrè che spiega: “Lo avevo preso da parte e gli avevo detto che in quanto nuovi arrivati avremmo dovuto pensare a fare il nostro senza guardare gli altri”. Anche Pamela Petrarolo è convinta che Gennaro si sia sbagliato a porre con gli altri naufraghi e in particolare con Carmen. Luca Daffrè infatti è dell’idea che Gennaro sia troppo permaloso e che questo lato del carattere abbia infastidito anche gli altri. Pamela poi aggiunge: “Con Carmen ha superato il limite. Lui ne sarebbe uscito meglio se non avesse dato il bacio di Giuda a Carmen”.

Carmen Di Pietro, lite con Marco Maccarini/ "Rosicone e buffone, da quando sei qui…"

Carmen Di Pietro reagisce all’addio del figlio Alessandro Iannoni

La serata di lunedì 23 maggio è davvero importante per i naufraghi veterani, ossia i concorrenti che si trovano in Honduras da sessantaquattro giorni. Lo Spirito dell’Isola, i giorni precedenti, ha chiesto loto di fare una scelta e, dopo avergli concesso il giusto tempo, durante la diretta, Alvin chiede ai partecipanti cos’hanno deciso di fare: continuare il percorso fino alla fine dell’edizione più lunga della storia o se andarsene immediatamente. Nonostante il figlio Alessandro decida, tra lacrime e singhiozzi, di lasciare il gioco, Carmen continua la sua permanenza in Honduras. Alessandro ha degli impegni scolastici a cui non può mancare e, nonostante questa esperienza l’abbia aiutato a crescere e a diventare più uomo, non può davvero rimanere. Carmen pare accettare e comprendere la scelta del figlio, senza scomporsi troppo.

Maria Laura scopre la nomination di Edoardo e Carmen all'Isola e crolla/ "Tradita"

Nel corso della diretta, la conduttrice Ilary Blasi manda in onda un video per mostrare al pubblico l’ennesimo test a cui lo Spirito dell’Isola ha sottoposto i concorrenti: hanno potuto dire ai compagni cosa pensano l’uno dell’altro, senza diritto di replica. Il giudice è stato Nicolas Vaporidis e ha dovuto selezionare i tre naufraghi più veri e sinceri con cui condividere una gustosa ricompensa. Dopo aver assistito alla sessione di accuse, Nicolas ha scelto Edoardo, Carmen e Lory. Nel corso della serata è il momento delle nomination: Estefania, Marco Maccarini, Pamela e Luca sono immuni poiché hanno vinto la prova immunità. Invece Carmen, Nicolas, Edoardo, Marialaura e Roger possono essere votati. Carmen nomina Maria Laura e non riceve il voto da nessuno dei compagni. Prosegue quindi la permanenza sull’Isola dei Famosi. Si vedrà come reagirà all’abbandono del figlio Alessandro nel corso dei prossimi giorni: riuscirà ad essere forte e determinata o cadrà in depressione e nello sconforto?











© RIPRODUZIONE RISERVATA