Carmen Di Pietro e il massaggio hot a Luca Daffrè/ “Anche sotto le coperte…”

Carmen Di Pietro ha dimostrato il suo interesse nei confronti di Luca Daffrè. Dopo l’abbandono del figlio Alessandro Iannoni, Carmen non ha perso tempo. Nelle scorse ore, la naufraga dell’Isola dei Famosi si è offerta di fare un massaggio a Luca Daffrè che non si è affatto sottratto. Carmen gli ha chiesto di girarsi e Luca gli ha detto: “Fammi un bel messaggio. Sono tutto tuo”. Carmen Di Pietro inizia a tastare la schiena del giovane che esclama: “Finalmente”. Nella clip, Carmen Di Pietro dice di essere molto divertita per il fatto di avere un toy boy come Luca Daffrè: “Mi diverte molto avere un toy boy sulla spiaggia. Luca è bravissimo a reggermi il gioco anche se lo è ma fino ad un certo punto. Giocando possono nascere le cose belle”.

Carmen Di Pietro si fa speranzosa e dice: “Per il momento stiamo bene così”. Luca Daffrè appare soddisfatto del massaggio e fa i complimenti a Carmen Di Pietro sottolineando i suoi miglioramenti: “Finirai per viziarmi”. Carmen allora sentenzia: “Un toy boy viziato”. Luca però sottolinea il fatto che Carmen non l’abbia molto considerato nelle scorse ore: “Ho dormito poco”, si giustifica Carmen che dice di sentirsi giù di corda. Carmen Di Pietro termina il massaggio e dice: “Li avrei sempre i massaggi da me, anche sotto le coperte”. Carmen riuscirà a trasformare l’amicizia con Luca in qualcos’altro?

Lo scorso lunedì 6 giugno è andata in onda la 22esima puntata de “L’Isola dei Famosi” come sempre ricca di momenti tesi e di prove di forza decisamente impegnative. Quando siamo ormai alle battute finali prima dell’attesissima ultima puntata, tra i concorrenti c’è sempre qualcuno che riesce a mettersi in mostra più di altri. Tra le personalità più osservate attualmente occupa un posto di rilievo Carmen Di Pietro, considerata una delle possibili vincitrici di questa edizione. Il suo percorso all’interno del programma è stato senza dubbio tortuoso, complice anche il rapporto non sempre idilliaco con il figlio. Tra scontri accesi e prove molto dure da superare il suo cammino è stato decisamente tra i più apprezzati e anche nella scorsa puntata ha avuto modo di mettersi in evidenza. Il momento catartico è stato senza dubbio il siparietto con il figlio in studio; alla showgirl è stato fatto credere che il giovane piuttosto che studiare era solito trascorrere il tempo tra locali e belle donne. Carmen pensando che si trattasse di verità è andata su tutte le furie, salvo poi tornare alla normalità un volta capita l’ironia. Non sono mancati anche gli accenni alla lite avvenuta nel corso della settimana con Nick per la questione del cibo. Quest’ultimo si è infatti particolarmente innervosito nei confronti della donna al punto da rifiutare le scuse dell’attrice rifiutandosi anche di stringerle la mano.

Nel momento della nomination la Di Pietro ha scelto di fare proprio il nome del cantante. Chiaramente la motivazione offerta è stata proprio il gesto poco carino di negarsi alla stretta di mano nonostante i dissapori. Come anticipato il percorso fatto da Carmen Di Pietro fino ad oggi è stato fra i più convincenti; gli appassionati del programma sono stati in particolare colpiti dalla sua voglia di mettersi in gioco mostrando tutta la genuinità del suo carattere anche a costo di risultare fastidiosa. Ciò le è valso il sostegno del pubblico e una buona percentuale di arrivare fino alla fine della competizione. Nella prossima puntata sarà importante capire se l’attrice riuscirà a superare il rischio nomination con il cerchio che si stringe, assicurandosi così una concreta possibilità di accedere direttamente alla finale.











