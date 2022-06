Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis, lite con Nick Luciani/ “Non rompere i cog*ioni”

Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidus contro Nick Luciani

Per un provvedimento disciplinare, ai naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022, per ventiquattro ore, è stato spento il fuoco. Nicolas Vaporidis propone di saltare il pranzo in modo da poter avere un pasto più abbandonate a cena. Proposta che viene accolta da Carmen Di Pietro, ma non da Nick Luciani secondo ul quale, dividendo il riso tra pranzo e cena, non solo si sta meglio, ma anche i tempo scorre via più velocemente. Il parere di Nick, per, non viene apprezzato da Carmen Di Pietro. “Io riesco a dormire giusto tre ore, poi mi sveglio con i crampi allo stomaco e questo si permette di dire abbondanza di riso, ma dove lo vede? Evidentemente sogna la notte”, dice Carmen in confessionale.

“Secondo Nick siamo dei cog*ioni tutti quanti perchè dice che il riso invece di mangiarlo tutto la sera andrebbe diviso tra pranzo e cena”, aggiunge poi Carmen raccontando l’opinione di Nick agli altri naufraghi tra cui Nicolas Vaporidis.

Scontro all’Isola dei Famosi 2022 tra Nicolas Vaporidis e Nick Luciani

Il parere di Nick Luciani, però, non è condiviso da Nicolas Vaporidis che, nel daytime del 2 giugno, appoggia Carmen Di Pietro andando contro il componente dei Cugini di campagna. “Ho dato questo consiglio e hanno reagito molto male. Mi è dispiaciuto perchè sto scoprendo molte persone che si sono poste in una maniera che non mi aspettavo“, dice Nick in confessionale.

“Perchè non l’hai proposto all’inizio?“, chiede Vaporidis. “Perchè ho lasciato fare”, risponde Nick. “Se hai lasciato fare perchè lo proponi adesso?”, chiede ancora l’attore mentre Luciani esorta i compagni a non scaldarsi. “E’ una caz*ata”, dice ancora Nick. “Per te è una caz*ata, per noi non lo è. Tu non mangi quindi per te non è un problema. Per noi, mangiare una volta e un piatto più grosso è un problema. Quindi o lo rispetti o non ci dici che è una caz*ata”, puntualizza Vaporidis. “Rispettalo e non ci rompere i cog*ioni”, conclude l’attore.

