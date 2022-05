Fausto Brizzi, sorpresa a Nicolas Vaporidis all’Isola/ “Ci sono sempre stato per te”

Fausto Brizzi, videomessaggio a Nicolas Vaporidis

Sorpresa Per Nicolas Vaporidis nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022. Arriva per l’attore un videomessaggio da parte del regista Fausto Brizzi che ha segnato il suo esordio nel mondo del cinema a 24 anni con “Notte prima degli esami”, film che ha poi regalato il grande successo a Vaporidis. Le parole di Brizzi per l’attore sono quelle di un grande amico: “Io sono qui come testimone oculare della tua vita, – esordisce – perché io c’ero quel giorno in cui hai fatto il provino per Notte prima degli esami, il primo sliding doors della tua vita. Io c’ero sempre, c’ero anche negli anni successivi, quando il telefono squillava sempre e facevi film su film, inaugurazioni nei supermercati, qualsiasi cosa. Io c’ero anche quando il telefono squillava un po’ di meno, io c’ero sempre.”

Brizzi svela inoltre di averlo sentito anche quando è arrivata la proposta per l’Isola dei Famosi: “E c’ero quando è arrivata quella telefonata che ti voleva naufrago sull’Isola, e c’ero davanti ai tuoi dubbi ‘Ma può un attore fare l’Isola?’ Sì. E mi hai fatto anche ben figurare… Ora però ci sono gli esami finali che tu ben conosci, voglio proprio vedere che figura fai. Io intanto sono qui a tifare per te e sono certo che questo sarà il secondo sliding doors della tua vita. Ti voglio bene”, conclude.

Nicolas Vaporidis commosso per la sorpresa di Fausto Brizzi

Commosso, Nicolas Vaporidis si dice felice della sorpresa di Fausto Brizzi: “Non me l’aspettavo ma mi fa molto piacere e lo ringrazio di cuore perché Fausto è per me una figura importantissima. Ho imparato da lui un sacco di cose, ho fatto tre film con lui e anche se poi ci siamo allontanati, siamo rimasti sempre in contatto, anche quando ho ricevuto la proposta per venire qui. L’ho chiamato e lui mi ha detto ‘vai’. Io l’ho sempre voluto bene, ti voglio bene Fausto”

