CARMEN DI PIETRO: “INNAMORATA PERSA DI UN 25ENNE”/ “Corpo da urlo e modi da principe”

Dev’essere una deformazione di famiglia quella che negli ultimi tempi ha caratterizzato il comportamento delle donne Di Pietro: prima mamma Emma, ora Carmen, qui gli amori più giovano ormai fioccano da tutte le parti. Proprio Carmen Di Pietro, che aveva pesantemente osteggiato la mamma 72enne per aver iniziato una relazione con un uomo più giovane di lei di trent’anni, adesso ha fatto praticamente lo stesso innamorandosi di un ragazzo di 25 anni (lei ne ha 54, ndr). Si chiama Marco, come Carmen ha confessato in un’intervista al settimanale “Grand Hotel”, il ragazzo che le ha fatto perdere la testa:”Se soltanto due mesi fa mi avessero detto che mi sarei innamorata di un ragazzo più giovane di 29 anni mi sarei fatta una risata. Va bene che dei miei 54 anni appena compiuti me ne sento al massimo 25, ma sono pur sempre una donna adulta e madre di due figli… Invece poi sulla mia strada ho incrociato un personal trainer con un fisico da urlo e maniere da principe, che mi ha rapito corpo, anima, cuore, cervello”.

CARMEN DI PIETRO: “INNAMORATA PERSA DI UN 25ENNE”

La storia d’amore tra Carmen Di Pietro e il 29enne Marco è nata da poco, ma stando alle parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip i presupposti sono dei migliori. I due presto voleranno in Venezuela, dove la showgirl conoscerà la famiglia del suo “toy-boy”:”Voglio vivermi questa neonata storia con Marco, qualunque cosa diventerà e dovunque mi porterà. Male che vada, ho conosciuto un ragazzo bello, dolce e gentile che mi sta regalando un’estate indimenticabile”. Dal canto suo il giovane sembra avere le migliori intenzioni nei confronti di Carmen Di Pietro, basta vedere come si è comportato in occasione della prima cena: “Guidava a venti all’ora, perché sapeva che ho il terrore dell’auto; si era persino portato dietro una piantina di basilico perché sa che adoro averne qualche fogliolina sulla pasta al pomodoro. Morale, alla fine della serata ero innamorata persa”.

Visualizza questo post su Instagram ✨✨ @whitebeachterracina #photo #personaltrainer #carmelatonto #carmelina #carmendipietro Un post condiviso da Carmen di Pietro (@carmendipietroofficial) in data: 26 Lug 2019 alle ore 7:58 PDT





