Carmen Di Pietro/ La showgirl gelosa di Mercedesz Henger, c’entra un uomo

Carmen Di Pietro è entrata in conflitto con Mercedesz Henger a L’Isola dei Famosi 2022 anche se non a chiare lettere e con un confronto che tarda ad arrivare. Al centro di tutto pare esserci un uomo e cioè Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina era da molto nel mirino di Carmen, ma sembra essere divenuto il centro del mirino di Mercedesz più recentemente entrata in gioco. Donne bellissime e diversissime, per fin troppi motivi, potrebbero arrivare anche alla discussione per arrivare al cuore del bell’Edoardo. La sensazione però è che lui al momento non abbia le idee chiare rapito ovviamente dal magnetismo della Di Pietro ma attratto dalla sensualità della giovane Henger. Non è da escludere che nella puntata di stasera Ilary Blasi dallo studio possa stimolare i protagonisti di questo triangolo amoroso su dei fatti che ormai sono sotto gli occhi di tutti. Anche se è noto che “tra i due litiganti il terzo gode” e che quindi magari qualche altra ragazza all’interno del gioco potrebbe conquistare il cuore del bello e tenebroso.

Carmen Di Pietro nei confronti di Alessandro Iannoni a L’Isola dei Famosi si è dimostrata attenta e protettiva, a volte quasi soffocante. L’ultima settimana è stata per lei particolarmente complessa a causa del nascente legame tra il figlio e Maria Laura De Vitis, arrivata da poco sull’isola. Carmen sostiene che la ragazza è furba e probabilmente falsa. Non apprezza le affermazioni e l’atteggiamento di quest’ultima e ha dichiarato “Mi dice quello che voglio sentire” e poi in un confronto con altri naufraghi aggiunge “Io non mi faccio infinocchiare, ho paura che Alessandro di faccia male”. Durante la puntata di venerdì 13 maggio Ilary ha fatto si che le due donne si confrontassero in diretta faccia a faccia. Carmen da subito si è dimostrata diffidente e aggressiva, innervosita da una serie di eventi verificatisi durante i giorni precedenti ed in particolare da due episodi: dapprima Maria Laura ha consolato Ale in un momento di nostalgia e in preda ad un attacco di pianto, successivamente i due si sono baciati per la prima volta. Mamma Carmen, nel corso della serata, ha però ceduto alla tentazione. La produzione le ha proposto uno scambio: Alessandro e Maria Laura passeranno tre giorni in solitudine e privacy senza che lei o gli altri concorrenti possano in alcun modo interferire nella loro routine, in cambio la Di Pietro ha ricevuto del cibo ( un piatto di pasta subito seguito poi da altre porzioni nei giorni successivi e una tintura per capelli), dopo un iniziale tentennamento la donna ha accettato la proposta. Il richiamo del cibo è stato più forte dell’istinto materno, o semplicemente, come affermano molti suoi detrattori tra il pubblico, il suo non è vero sdegno ma una sorta di recita?

Il suo segreto di bellezza di Carmen Russo

Durante la puntata de L’Isola dei Famosi Carmen Di Pietro ha svelato anche uno dei suoi segreti di bellezza sull’isola, per nascondere la ricrescita infatti raccoglie il carbone ormai freddo nei pressi del fuoco lo schiaccia e se ne cosparge il capo. Non essendo tra i nominati, Carmen rimarrà sull’isola ancora per una settimana, come minimo, tuttavia in caso di televoto rischia l’eliminazione, almeno in base ai commenti che si leggono sui social. In molti infatti la ritengono falsa, ipocrita e pianificatrice oltre a pensare che la sua presenza limiti il potenziale del figlio che, senza la sua ingerenza, renderebbe la trasmissione più interessante.

