Carmen Di Pietro: “L’amore? Non lo vado a cercare”/ “Il mio ex Giuseppe Iannoni è…”

Sull’Isola dei Famosi 2022, Carmen Di Pietro, oltre a sfoggiare la sua bellezza, ha dato modo al pubblico di conoscere il lato materno del suo carattere. Mamma di Alessandro con cui ha condiviso parte dell’esperienza in Honduras e di Carmelina, Carmen non ha mai nascosto di essere una mamma molto protettiva. Se Alessandro la asseconda accontentandola in tutte le richieste, Carmelina è quella più ribelle della famiglia. Nati entrambi dall’amore, oggi finito, con Giuseppe Iannoni, Alessandro e Carmelina rappresentano il centro della vita di Carmen che si dedica totalmente a loro.

Tra il lavoro in radio, la vita da mamma e la palestra a cui non rinuncia mai allenandosi tutti i giorni per un benessere fisico generale, Carmen, dopo la fine della storia con Giuseppe Iannoni, non ha più ritrovato l’amore. Se arrivasse, tuttavia, sarebbe pronta a ricominciare una vita di coppia? A rispondere è stata proprio lei in una lunga intervista rilasciata a Gente.

Carmen Di Pietro: i rapporti oggi con l’ex Giuseppe Iannoni

Carmen Di Pietro non chiude le porte all’amore, ma ai microfoni del settimanale Gente, racconta di non cercarlo a tutti i costi: “Voglia di innamorarmi? Magari! Ma non me lo vado a cercare con il lanternino. Se ci dev’essere un incontro, deve avvenire in modo spontaneo. Sennò me ne sto da sola e pure bene”, ha detto ai microfoni di Gente.

Nel corso dell’intervista, infine, ha svelato quelli che sono, oggi, i suoi rapporti con l’ex Giuseppe Iannoni e padre dei suoi figli: “Oggi lui è il mio migliore amico. Abbiamo un buon equilibrio. Lo ringrazierò in etero per avermi dato due ragazzi stupendi“, ha concluso.

