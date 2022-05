Carmen Di Pietro, lite con Gennaro Auletto/ “Se sei intelligente, la nomination…”

Carmen Di Pietro, lite con Gennaro Auletto all’Isola dei Famosi 2022

Lite all’Isola dei Famosi 2022 tra Carmen Di Pietro e Gennaro Auletto. Tutto è accaduto quando i naufraghi, al termine della diciottesima puntata, sono rientrati sull’Isola. Gennaro, finito al televoto con Roger Balduino, Estefania Bernal e Luca Dafrè, non nasconde di non aver gradito la nomination di Carmen che esplode ed espone al modello napoletano la propria opinione e il motivo che l’ha spinta a nominarlo.

Carmen Di Pietro, favorita dagli autori dell'Isola dei Famosi?/ Ira del web "Mangia sempre prima delle prove"

Giunto per ultimo insieme a Luca Dafrè, Marco Maccarini e Pamela Petrarolo, Gennaro non nasconde il proprio malcontento nei confronti della nomination della Di Pietro. “Oltre allo slippino avrei voluto vedere qualcos’altro”, ha commentato Carmen rientrata sull’Isola con gli altri concorrenti come ha mostrato il daytime di oggi, lunedì 23 maggio. Una frase che non è piaciuta a Gennaro che ha dato il via ad un botta e risposta con la Di Pietrto.

Carmen Di Pietro, la sua ira sul "simbolo delle zozzerie"/ Distrugge la capanna di Alessandro e Maria Chiara

Carmen Di Pietro e Gennaro Auletto: botta e risposta all’Isola dei Famosi 2022

Carmen Di Pietro è convinta che i nuovi arrivati non collaborino per la sopravvivenza sull’Isola dei Famosi 2022. Carmen, infatti, ritiene che i nuovi naufraghi, essendo arrivati da poco e godendo di più energie, dovrebbero darsi più da fare per cercare il cibo. Da qui la decisione di mandare al televoto proprio Gennaro Auletto il quale, tuttavia, non ha reagito benissimo alla nomination.

“Oltre a lamentarsi non fa nulla dalla mattina alla sera. Sono in nomination e penso di darmi da fare. Vado a prendere la legna e di notte prendo i granchi. Più di me, gli altri che cosa hanno fatto?”, chiede Gennaro. “Ma come ti permetti? Cosa vuoi da me? Ti ho nominato e ti ho detto la mia motivazione. Se sei intelligente la capti perchè io non posso far niente”, conclude Carmen.

Carmen e Lory, ritocchi estetici all'Isola dei Famosi?/ "Un chirurgo a loro disposizione": l'ipotesi shock!

© RIPRODUZIONE RISERVATA