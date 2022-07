Carmen Di Pietro “maestra” per il figlio di Guendalina Tavassi:”Oggi facciamo un dettato”/ Pioggia di like…

Carmen di Pietro si improvvisa maestra con il figlio di Guendalina Tavassi e…

Carmen Di Pietro maestra. Nuovi panni per l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che si è ritrovata a dover aiutare il figlio di Guendalina Tavassi a fare i compiti. Nel video postato da Guendalina sui social si vede il figlio Salvatore seduto a tavola con un libro aperto davanti. Carmen Di Pietro esordisce dicendo: “Oggi facciamo un bel dettato”. Il figlio di Guendalina interviene e chiede subito: “Mi aiuti?”. Carmen lo rassicura e gli dice: “Certo che ti aiuto. Oggi c’è la maestra Carmelina che vi aiuterà”. Chloe, la figlia più piccola di Guendalina, mette però in guardia l’ex naufraga: “Ma lui fa la prima elementare”. A Chloe sarà suonato strano il fatto che Carmen abbia proposto ad un bambino così piccolo un dettato di italiano.

Carmen però non retrocede e anzi esclama: “Il livello è quello”. In sottofondo Guendalina Tavassi esplode in delle risate dicendo: “Ma come?”. Carmen Di Pietro nei panni di maestra fa sbellicare dalle risate tanto che il video è diventato virale sui social. Sono piovuti infatti numerosi commenti. C’è chi ha scritto “Povero bambino” e chi invece apprezza il fisico di Carmen sottolineando la sua età: “Comunque io ci metterei la firma per arrivare all’età di Carmen con quel fisico”. Carmen ormai ha conquistato tutti, piccoli e grandi.

Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi hanno deciso di concedersi qualche momento insieme al mare. Carmen in compagnia dei figli Alessandro e Carmelina Iannoni, mentre Guendalina con il suo fidanzato Federico Perna. Le disavventure di Carmen e Guendalina stanno divertendo molto il web. La scena più divertente arriva post cena, quando le due ex naufraghe decidono di fare un balletto su Tik Tok sulle notte di “Mi fai impazzire”, di Blanco. Guendalina Tavassi ha infatti buttato in piscna Carmen Di Pietro che ha urlato “Disgraziata”.

Tutto è stato documentato sui social e le due ridevano a crepapelle. La Di Pietro non si è certo offesa per lo scherzo della Tavassi, e dopo aver cercato disperatamente i sandali in acqua raggiunge il restante della comitiva. In accapatoio si rivolge di nuovo a Guenda in tono scherzoso: “Mi fai venire una malattia”. Le due hanno un carattere molto simile e per questo motivo sono particolarmente amate e apprezzate dal pubblico.











