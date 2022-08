Carmen Di Pietro: “Mio figlio Alessandro non può avere fidanzate”/ Ecco perchè…

Carmen Di Pietro e il futuro sentimentale del figlio Alessandro

Durante la permanenza sull’Isola dei Famosi 2022, Carmen Di Pietro non ha mai nascosto la propria gelosia e il senso di protezione nei confronti del figlio Alessandro che, con la sua educazione, ha conquistato tutti. Single, ma con tanta voglia di innamorarsi, Alessandro, durante i mesi trascorsi in Honduras, si è avvicinato a Maria Laura De Vitis con cui, tuttavia, è nata una semplice amicizia. Rientrato in Italia, Alessandro è corteggiato, ma le candidate al suo cuore devono fare i conti con la presenza di mamma Carmen.

La Di Pietro, infatti, lancia un avvertimento alle corteggiatrici del figlio che, per il momento, non può avere fidanzati. In un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine Diva e Donna, ha spiegato perchè, per il momento, nella vita del figlio, non può esserci spazio per l’amore.

Carmen Di Pietro: ecco perchè il figlio Alessandro non può avere fidanzate

“Non voglio fidanzate per mio figlio…Punto e a capo…Allo stesso momento i figli sono gelosi di me…”, ha ammesso Carmen Di Pietro sulle pagine dell’ultimo numero di Diva e Donna. Carmen, dunque, ammette di essere gelosa del figlio così come i figli lo sono di lei. Dopo la fine della lunga storia con Giuseppe Iannoni, padre di Alessandro e Carmelina, la Di Pietro è ufficialmente single.

“Non vogliono un uomo accanto a me…La mamma non la vogliono dividere con nessuno…Non vogliono vedermi con nessuno a parte il loro papà Giuseppe, con cui tengo un bellissimo rapporto…”, ha concluso Carmen che sta trascorrendo l’estate con i figli e con gli amici tra cui Guendalina Tavassi con cui ha trascorso qualche giorno al Circeo.

