Piccola grande gaffe di Carmen di Pietro durante la prima puntata di Tale e quale show 2024. La showgirl, dopo aver interpretato a suo modo il brano Kobra di Donatella Rettore, cerca di difendersi dalle critiche dei giurati e in particolare modo dai giudizi trancianti di Malgioglio. “Io spero che ci sia la polizia qua sopra. Una delle voci più terrificanti che io abbia mai ascoltato nella mia vita”, il commento tutto sommato condivisibile di Cristiano.

Poi la promessa – in vista della prossima puntata – di riscattarsi da parte di Carmen, che esprime il desiderio di voler imitare Sofia Callas. Peccato che Sofia Callas non esista e che si riferisse a Maria Callas, come le fanno notare bonariamente Conti e i giudici.

Carmen Di Pietro minimizza dopo aver scambiato Maria Callas con Sofia Callas. La gaffe in diretta a Tale e quale Show 2024 non la scalfisce e rilancia quando Alessia Marcuzzi le chiede di reinterpretare meglio, senza musica, il ritornello del Kobra.

Carmen di Pietro ce la mette tutta, ma non riesce a convincere quasi nessuno. Intanto sul web spopola la sua gaffe su Maria Callas, chiamata Sofia. Succede, sarà l’emozione della prima puntata?