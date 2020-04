Carmen Di Pietro sfilata intimo Ciao Darwin 8/ Sulla passerella da antica divinità della Grecia

La sfilata di Carmen Di Pietro a Ciao Darwin 8 ha entusiasmato molto il pubblico, soprattutto perchè la showgirl ha deciso di indossare un outfit che richiamavale antiche divinità della Grecia e che ha fatto perdere la testa agli italiani. Armata di tunica bianca e con una coroncina da far invidio a Wonder Woman, la sorridente Carmen ha sfilato a ritmo di disco, con in sottofondo uno dei brani più celebri dei Queen, Another One Bites the Dust. Clicca qui per rivedere l video di Carmen Di Pietro. Oggi, sabato 11 aprile 2020, Ciao Darwin 8 trasmetterà in replica la terza puntata, dove ci sarà anche Carmen Di Pietro. Durante il discorso di apertura, Carmen ha preso le difese della sua squadra, le Rape, in contrasto con le Cime capitanate dall’archeologo Umberto Broccoli. “Quello che vale nella vita”, ha sottolineato, “è l’esperienza non un titolo di studio, carissimi”. Subito l’applauso del suo team, ma Carmen ha continuato: “Voi Cime siete troppo intelligenti. Non fate altro che pensare, pensare, basta con questo pensare. Siete dei secchioni incredibili”. Nel suo gesticolare, la showgirl poi ha quasi colpito le parti basse del conduttore, ma ha riportato subito l’attenzione sul suo discorso. Poi ha introdotto la canzone di battaglia: Siamo una squadra fortissimi di Checco Zalone. Le Rape però non sono riuscite ad avere la meglio sui rivali nelle prime fasi del gioco, per poi ritornare in cima durante la sfida del Mondo Capovolto, in cui sono riuscite ad ottenere un vantaggio di soli quattro punti.

Carmen Di Pietro: tra esercizi fisici, ricordi e lavoro digitale

Carmen Di Pietro sta trascorrendo questi giorni di reclusione fra esercizi fisici e ricordi e il lavoro digitale. Su Instagram, la showgirl ha rievocato uno dei momenti migliori vissuti al Grande Fratello Vip, uno dei confessionali in cui ha messo in mostra la sua ironia: “Io non l’ho capito sinceramente, ma a come capisce il mio cervello… dice… dice… come dice”. Clicca qui per guardare il video di Carmen Di Pietro. Alcuni giorni prima invece è stata Carmen a mostrare la sua tecnica per pulire casa: con lo spolverino in mano per togliere la polvere da ninnoli e argenteria, la sentiamo cantare ‘O surdato ‘nnammurato di Massimo Ranieri. In un altro video postato da Carmen vediamo invece il figlio Alessandro nei panni del casalingo. “Una cosa bella che lavi per terra, abbi pazienza”, dice lei, mentre il figlio vorrebbe solo che non lo riprendesse mentre passa lo straccio in cucina. Scopriamo poi da un’altra clip che il risveglio della Di Pietro non inizia solo con il The Morning Show su Radio Globo, ma anche con qualche esercizio in terrazza. Pesi e corda, per la precisione, senza dimenticare l’outfit sexy: giacchetta bianca e velata, tip blu con fascia arancione e blu e fuseaux abbinati.

Video, ricordi dal Gf Vip

Visualizza questo post su Instagram Grande interpretazione al @grandefratellotv #gfvip ✨✨ #carmendipietro Un post condiviso da Carmen di Pietro (@carmendipietroofficial) in data: 6 Apr 2020 alle ore 5:07 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA