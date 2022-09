Carmen Di Pietro “Single da tanti anni”/ Nuova tronista? L’appello a Maria De Filippi

Carmen Di Pietro fa un appello a Maria De Filippi: “Sono single e…”

Carmen di Pietro si candida per un ruolo da tronista a Uomini e Donne. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è stata intervistata da Giada Di Miceli nel programma “Non succederà più”. Carmen è single da alcuni anni e per questo motivo ha manifestato l’intenzione di partecipare al dating show di Canale 5. Carmen di Pietro ha infatti rivelato: “Io mi vedo già sul trono. Sono single da tantissimi anni ormai. Cara Maria sono tantissimi anni che sono single. Come faccio a trovare un uomo se questi hanno preso l’abitudine di scriverti su Internet?”, ha spiegato.

Nel corso di un’intervista a SuperGuida Tv di qualche mese fa, Carmen Di Pietro aveva svelato le sue difficoltà nel cercare uomini che potessero interessarle: “Dove sono finiti gli uomini? Devo andarli a cercare con il lanternino. Se qualcuno mi dice dove stanno io ci vado. Uomini e Donne? Certo che ci andrei. Facciamo un appello a Maria De Filippi, è una trasmissione che seguo tutti i giorni e che mi piace tanto”, aveva dichiarato. Carmen Di Pietro potrebbe essere la tronista ideale per questo tipo di programma. Comica e irriverente, Carmen porterebbe un po’ di brio nella trasmissione. Il figlio Alessandro però potrebbe essere contrariato da questa sua eventuale partecipazione.

Carmen Di Pietro continua a mettere i bastoni tra le ruote al figlio Alessandro Iannoni. La donna ha condiviso con lui l’esperienza dell’Isola dei Famosi e il pubblico è rimasto positivamente colpito da questa coppia. In molti hanno ironizzato sul comportamento di Carmen che tende ad ostacolare qualsiasi relazione il figlio possa intrattenere. Nell’intervista radiofonica, Carmen ha infatti spiegato: “La porta di casa è sempre aperta per le amiche e gli amici di Alessandro ma qualora mi dovesse dire che ha un occhio particolare per qualcuna direi no. Siccome lui è al secondo anno dell’università e deve fare l’Erasmus per 6 mesi, mettiamo che si fidanza e trova una ragazza che fa il lavaggio del cervello inizia a dire che è gelosa e altro, vorrei che lui sia libero, si deve divertire”. Carmen è dell’idea che Alessandro non debba impegnarsi con una ragazza ma dedicarsi allo studio e altri progetti.

La Di Pietro ha poi espresso un parere sulla crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti: “Dopo tanti anni la passione si affievolisce, alcune volte sparisce proprio. Io non perdonerei mai un tradimento”. Carmen Di Pietro prova una particolare stima per Ilary Blasi e ha evitato di mettere il dito nella piaga.











