Carmen di Pietro/ Dopo l’Isola fidanzata? “Un uomo va cercato con la lanternina…”

Carmen di Pietro e gli spasimanti sui social: “A volte mi scrivono ma sono all’antica, mi piace il corteggiamento…”

Carmen Di Pietro è stata senza dubbio una delle naufraghe più amate dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, quotata per la vittoria e poi classificatasi al terzo posto, anche a programma finito la showgirl non smette di far parlare di sé. Durante il suo percorso in Hoduras Carmen ha mostrato un lato inedito del suo carattere: la forte apprensione che ha per i suoi due figli, Alessandro e Carmelina, avuti con il suo ex marito Giuseppe Iannoni, con cui ha dichiarato più volte di avere un ottimo rapporto. Recentemente la donna è stata al centro di un gossip: in molti si chiedevano se avesse un fidanzato segreto. È così che sull’argomento è intervenuta Carmen stessa con una simpatica intervista rilasciata alla rivista Tele Sette.

Carmen Di Pietro: la paura in auto e la 'pazienza' del figlio Alessandro/ La confessione ai fan

Sull’argomento di un possibile presunto fidanzato, Carmen Di Pietro, ha esordito così: “Ma dove? Qui un uomo va cercato con il lanternino. Se qualcuno sa dove trovarlo mi avvisi”, ha detto raccontando poi di come, sui social, riceva molte avance: “A volte qualcuno mi scrive sui social e mi invita a cena: ma quando mai? Sono all’antica, mi piace il corteggiamento”. Carmen ha quindi raccontato di come cerchi un uomo d’altri tempi in grado di corteggiarla, che per esempio le apra lo sportello della macchina, e a riguardo è tassativa: finché non lo troverà così preferisce rimanere single!

Carmen Di Pietro è fidanzata? "Non trovo un uomo"/ "Il padre dei miei figli? Ecco perché non lo vedete mai"

Carmen Di Pietro in versione cuoca: “Dopo l’Isola viaggio sempre con della frutta o dei cracker in borsa, ho paura di…”

Carmen Di Pietro, durante l’Isola dei Famosi, ha lasciato il segno anche come naufraga più mangiona del reality, gli spettatori non si dimenticheranno certo i primi piani delle sue abbuffate e, anche su questo argomento, è voluta tornare a parlare durante l’intervista. “Sono un’ottima cuoca”, ha detto, raccontato di come le piaccia darsi da fare ai fornelli anche se, spesso e volentieri, finisce per “combinare una gran caciara”. Il piatto che preferisce cucinare? Le fettuccine alla carbonara!

Carmen Di Pietro, fisico al top a 57 anni: "Ecco come faccio"/ Palestra e dieta: "Ogni mattina…"

Ma non solo Carmen Di Pietro, come si sa, nonostante i suoi 57 anni, vanta un fisico da ventenne, la showgirl ha raccontato di fare moltissima palestra e di avere un piano alimentare molto rigido. Il suo segreto? Mangiare ben 250 grammi di pasta al giorno. Logico a questo punto capire il suo costante senso di fame in Honduras visto che mangiava solo 25 grammi di riso al giorno. A riguardo ha esclamato: “Non mi ci fare pensare”, raccontando come da allora le sia rimasta la paura di rimanere senza cibo e perciò, ogni volta che esce di casa, si porta in borsa della frutta o dei cracker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA