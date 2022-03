Carmen Di Pietro: tra risate e decolletè a Isola dei Famosi 2022/ Sarà eliminata?

Carmen Di Pietro, Isola dei Famosi 2022: risate e decolletè

L’esordio di Carmen Di Pietro affiancata dal figlio ventenne Alessandro Iannone a L’Isola dei Famosi 2022 è stato plateale e sopra le righe come tutto ciò che da sempre caratterizza la show girl. L’abbiamo vista sul celebre elicottero, pronta a tuffarsi dopo i Rodriguez, in una gag a dir poco esilarante, con grande imbarazzo – diciamolo – del figlio adolescente. Carmen poco prima di tuffarsi ha estratto dal decolleté ben due spuntini al cioccolato, a dir poco ingozzandosi, in vista della carestia che la stava attendendo sulla spiaggia honduregna.

Affamata e impaurita per il salto da fare, Carmen Di Pietro ha dato spettacolo, affermandosi idolo dei social sin da subito. Chiamata al tuffo dalla conduttrice, la showgirl ha temporeggiato in balia del timore, a metter fine all’attesa ci ha pensato niente meno che il figlio Alessandro, che l’ha letteralmente spinta giù dal veicolo, suscitando il delirio su Twitter e in studio. Spontanea, ironica e sempre sopra le righe possiamo stare certi che Carmen di Pietro sarà una delle protagoniste più chiassose di questa Isola dei Famosi. La Di Pietro, come sappiamo, non è nuova in questo reality, ma quest’anno porta con sé una novità esclusiva, insieme al duo formato da Gustavo e Jeremias Rodriguez: è la prima volta, infatti, che l’Isola prevede l’accoppiata genitore/figlio.

Cosa ci dobbiamo aspettare da Carmen Di Pietro?

Cosa aspettarci da Carmen Di Pietro? Grandi risate e forse qualche accesa discussione. La showgirl diretta e impetuosa non le manderà certo a dire. Naturalmente, è molta la curiosità che ruota attorno al suo personaggio, specialmente data la presenza del giovane figlio. Continuerà a trattarlo come un bambino, così come ha dichiarato lui?

Intanto proprio Alessandro, al momento delle nomination, ha svelato un retroscena, pare infatti che Carmen abbia scelto la coppia di Estefania Vernal dopo aver sentito gli apprezzamenti del figlio nei confronti della giovane. Ne vedremo delle belle! Intanto Carmen e Alessandro dovranno affrontare il televoto, dopo essere stati mandata in nomination dal gruppo, siamo certi che il popolo del web stia già tifando per questa frizzantissima coppia!

