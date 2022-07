Carmen Di Pietro tronista a Uomini e Donne?/ L’appello a Maria De Filippi…

Carmen Di Pietro fa un appello a Maria De Filippi: “Vorrei partecipare…”

Carmen Di Pietro si candida come tronista per la prossima edizione di Uomini e Donne. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non ha trovato l’amore nel reality. Carmen però non si scoraggia ma in un’intervista a SuperGuida TV fa un appello a Maria De Filippi. Carmen si è autocandidata come tronista per la prossima edizione del dating show. Durante la permanenza all’Isola, Carmen aveva mostrato un certo interesse nei confronti di Luca Daffrè. Carmen Di Pietro stuzzicava il ragazzo con battute e provocazioni che però a quanto pare sono cadute nel vuoto. La donna ammette di essere ancora single e per questo vorrebbe trovar l’amore: “Se andrei a Uomini e Donne per trovare l’amore? Certo che ci andrei. Facciamo un appello a Maria De Filippi, è una trasmissione che seguo tutti i giorni e che mi piace tanto”, ha detto.

Carmen Di Pietro ha poi chiarito qual è il suo ideale di uomo: “Luca Daffrè non è il mio ideale di uomo, a me piacciono quelli con un po’ di pancetta, non proprio i palestrati diciamo. Al momento non sono fidanzata, devo andarli a cercare con il lanternino. Se qualcuno mi dicesse dove stanno gli uomini io ci vado volentieri”. Al momento Maria De Filippi non ha risposto al suo appello ma non sappiamo se lo farà in futuro. Carmen Di Pietro potrebbe diventare una delle protagoniste di Uomini e Donne Over. Maria facci un pensierino.

In questi giorni, Carmen Di Pietro sta pubblicando sui social dei video divertenti che la vedono protagonista assieme al figlio Alessandro. Nonostante il reality sia finito, madre e figlio continuano ad intrattenere e divertire il pubblico. In uno degli ultimi video postati, si vede Carmen dolorante sulle scale di casa. Dopo una seduta in palestra, la donna ha avvertito un malessere alle gambe e ha prontamente chiamato il figlio e un amico che stavano in piscina. Carmen Di Pietro ha spiegato ai due giovani: “Ho iniziato a fare palestra con troppi pesi alle gambe, ho un male che non ti dico”. “Mi stavo riposando disopra in piscina”, tenta di replicare Alessandro che è costretto ad aiutare la madre.

Alessandro e il suo amico imbracciano Carmen e la trasportano sulle scale. “Dopo questa tutte le ho viste!”. “Mi fanno male questi, come si chiamano? Bicipiti e tricipiti” ha spiegato a modo suo Carmen tutta dolorante, toccandosi le gambe. Il video è stato ripreso dalla figlia Carmelina ed è poi finito sui social. Carmen Di Pietro ha conquistato il pubblico televisivo e continua a macinare successi anche ora che l’Isola dei Famosi è terminata.











