CARMEN E FEDERICO, SCOPPIA LA PASSIONE A TEMPTATION ISLAND 2023?/ Lei sfugge al bacio in giardino

A Temptation Island 2023 Federico è sempre più vicino alla single tentatrice Carmen. In giardino i due si scambiano delle effusioni con Federico cerca in tutti i modi a baciarla, ma la single tentatrice sfugge lasciandolo ad un certo punto da solo. “Buonanotte” – dice Carmen prima di lasciarlo dal solo in giardino. Intanto poco dopo Federico si confida con Daniele: “il problema mio è che mi piace, con Alessia sono due anni che non vivo fisicità, quindi sento proprio quella voglia di qualcosa di più passionale”. Le parole ed azioni di Federico spingono la fidanzata Ale a richiedere un nuovo falò di confronto immediato a cui questa volta non può tirarsi indietro.

Prima del falò Federico decide di incontra Carmen che lo rassicura ““sei pronto? Meriti, viviti la vita, insegui i tuoi sogni sempre, te lo voglio dire perchè me lo sento. Fallo per te e fallo per lei”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Anche Temptation Island 2023 sta per chiudere i battenti. La puntata di questa sera, 31 luglio, rivelerà al pubblico di Canale 5 cosa è accaduto alle ultime coppie che sono rimaste nel villaggio. Una di queste è la coppia di Ale e Federico, il cui percorso è stato alquanto anomalo. A metà percorso Federico, che non ha mai manifestato un forte sentimento per la fidanzata né gelosia per i suoi avvicinamenti al tentatore Lollo, ha iniziato a sentirsi attratto dalla single Carmen.

È proprio per rimanere con Carmen e continuare a conoscerla e frequentarla che, due puntate fa, Federico ha rifiutato il falò di confronto immediato richiesto dalla fidanzata Ale. Se la scorsa puntata è stata tutta focalizzata sulle due coppie che hanno poi lasciato il villaggio – Francesca e Manuel, Mirko e Perla -, l’ultima puntata scopriremo se Federico deciderà di chiudere la storia con Ale per iniziare una conoscenza con Carmen.

Ma quali possibilità ci sono che vada a finire in questo modo? Le anticipazioni della sesta ed ultima puntata di Temptation Island 2023 ci regalano qualche piccola immagine in cui Federico e Carmen sono sempre più vicini. La tentatrice è tra le braccia di Federico che la bacia su una guancia e la tiene stretta. “Senza parole”, è il commento di Ale, probabilmente dopo aver visto queste immagini che sembrano anticipare un triste finale per la coppia. La single napoletana, classe 1993, sembra aver conquistato il cuore di Federico, che alla fine di questa puntata potrebbe rischiare il tutto per tutto lasciando Ale nella speranza che Carmen voglia conoscerlo anche fuori dal programma.

