Carmen e Lory, ritocchi estetici all’Isola dei Famosi?/ “Un chirurgo a loro disposizione”: l’ipotesi shock!

Un chirurgo plastico all’Isola dei Famosi a disposizione dei naufraghi? È questa la strana indiscrezione che arriva nelle ultime ore dalla Dott.ssa Dvora Ancona, noto medico chirurgo specializzato in medicina estetica, più volte ospite nei programmi di Barbara D’Urso. È lei a dichiarare in uno dei suoi video di TikTok, come riporta Biccy, che all’Isola dei Famosi ci sarebbe un medico disponibile a fare dei ritocchini ai naufraghi.

“Qualcosa è cambiato a L’Isola. Qualcuno è stato appena riempito come un maialino. – ha dichiarato la dottoressa, continuando – Abbiamo capito che qui a L’Isola vanno anche i medici estetici o chirurghi plastici. Qualcuno dei miei colleghi ha accettato di andare. Ancora lei, Carmen Di Pietro, Isola dei Famosi, anzi L’Isola dei rifatti all’Isola, questo è. Io ci tengo a dire a tutti che per me lei è cambiata da una settimana a questa parte. Le vedo gli zigomi più gonfi e soprattutto il botulino appena fatto.”

“Ritocchini per Carmen e Lory all’Isola”: l’ipotesi della Dott.ssa Dvora Ancona

Stando a quanto ipotizza la Dott.ssa Dvora Ancona, in Honduras ci sarebbe un suo collega pronto ad intervenire su alcuni naufraghi con botulino alla mano. Carmen Di Pietro non sarebbe l’unica a ricorrere a questo tipo di interventi, secondo la professionista: “Lei è stata rifatta una settimana fa, perché prima aveva la faccia diversa. Adesso è tutta rimpolpata. – fa notare – Carmen ha qualcuno che è andato lì e ha rifatto lei e anche degli altri. Non da tre, ma un medico l’ha rifatta da una settimana”. Così fa l’altro nome: “Una settimana fa Lory Del Santo era screpolata e magra e adesso è un fiore? Guardate come è riempita in faccia. Anche lei come la Di Pietro e come altri sono stati ripassati a L’Isola. Quindi vuol dire che esattamente una settimana fa qualche medico chirurgo è atterrato sull’isola ed ha rimesso a posto la loro faccia. Ne ho quasi la certezza e per voi? La prossima volta ci vado anche io tanto se mi posso fare ne iniezioni e magnare”.

