Carmen e Nicolas, pace con Nick all’Isola/ Lei “Sono stata male”, “Abbiamo esagerato”

Nick Luciani e Carmen Di Pietro fanno pace all’Isola dei Famosi

Dopo le accese liti dei giorni scorsi, arriva la riappacificazione tra Nick Luciani, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis. Il cantante, durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, ha avuto forti dissapori con entrambi che sono stati però successivamente chiariti, come mostrato nel corso del daytime andato in onda oggi, 8 giugno, su Canale 5.

Carmen si riavvicina a Nick e gli spiega: “Sono le battute che io faccio sempre, ho detto ‘Ho perso un amico e mi dispiace’. Mi vengono le lacrime agli occhi, ci conosciamo anche da tanti anni, mi hai fatto stare male!” Lui se ne dispiace e la abbraccia, poi ammette che la cosa gli è sfuggita di mano: “Mi ero stranito perché si è caricata tutta la giornata, abbiamo esagerato tutti.” Arriva quindi la fatidica stretta di mano che proprio Nick le aveva rifiutato pochi giorni fa, scatenando la lite.

Nick Luciani si riavvicina a Nicolas Vaporidis: pace fatta!

Una volta in confessionale, Carmen Di Pietro ha poi analizzato l’accaduto: “Gli ho detto ‘Io non conoscevo la tua voce se non che per Anima mia’. Ovviamente per me era una battuta, ne faccio tante così sull’Isola, però lui, essendo un po’ permaloso, se l’è presa, tant’è che non mi ha voluto nemmeno stringere la mano. È stato un abbraccio liberatorio da parte sua, secondo me, perché ha capito effettivamente di avere sbagliato.”

Poco dopo anche Nicolas Vaporidis ha abbracciato Nick, sancendo la loro riappacificazione: “Mi dispiace, esageriamo sempre, è la fame”, gli ha detto il cantante. Infine, in confessionale, si è detto felice di questa svolta: “Ieri fuoco e fiamme e oggi tutti amici. Ci sono rimasto perché questa notte Nicolas si è avvicinato, certamente ha capito di avere esagerato, anche io ho ammesso la cosa e stamattina siamo più amici di prima, anche con Carmen. Abbiamo capito che non dobbiamo arrabbiarci e sono felice, bella cosa.”

