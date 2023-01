CARMEN PIANGE PER SUO PADRE A C’È POSTA PER TE: “IGNORATA PER 20 ANNI”/ De Filippi lo incastra: “Pasticcione”

È una posizione scomoda quella di Giuseppe, papà di Carmen, a C’è posta per te. È proprio Maria De Filippi ad incastrarlo, facendo comprendere a tutti che è stato proprio lui a sbagliare negli anni in alcune omissioni che hanno contribuito a mettere tutti contro tutti. “Hai fatto un po’ di casini”, gli dice la conduttrice, “Sono 20 anni che non passate il Natale insieme”, le fa notare.

Lui è chiaramente in difficoltà, cerca di giustificarsi in vari modi ma alla fine conferma di aver sbagliato. Sembra che il motivo di queste omissioni sia stata la paura di Giuseppe per la reazione della sua ultima figlia, Giada, che ha saputo l’esistenza di Carmen solo pochi mesi fa (lei è ormai maggiorenne!). Alla fine Martina, Luana e Giuseppe aprono la busta e fanno pace con Carmen. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Carmen a C’è posta per te per ritrovare suo padre Giuseppe, oggi risposato e con altre figlie

La puntata di C’è posta per te del 28 gennaio 2023 ha tra le sue storie anche quella di Carmen, che viene accompagnata dal marito Carmine. La donna racconta: “Sono sposata, sono mamma, vengo per mio padre. Io sono figlia del primo matrimonio di mio padre, lui si è risposato, ha avuto due figlie e la seconda forse non sa della mia esistenza e non è un caso perché per lui più che essere una figlia sono una figlia clandestina o un’amante di mio papà. Sono 20 anni che non posso stare con mio padre e questo per volontà della nuova moglie Luana.”

Tutto nasce molti anni prima. Carmen aveva 12 anni, il padre Giuseppe viveva già con Luana e le era stato comprato un abito per partecipare al loro matrimonio. Lei però decide di non presentarsi in chiesa perché era una bambina molto gelosa del papà. Da quel momento Luana interrompe ogni rapporto con lei.

Carmen piange per suo padre Giuseppe a C’è posta per te: “Voglio frequentarvi”

Carmen tenta con C’è posta per te di ritrovare un rapporto col padre ma anche di riappacificarsi con Luana e di avere un rapporto con la loro prima figlia Martina. A loro, in lacrime, dice: “Se oggi sono qui è perché sai quanto ti voglio bene. Tante volte abbiamo parlato e ti ho chiesto di aiutarmi per risolvere questa situazione ma forse non lo hai mai fatto. Sono 20 anni che non trascorriamo una festività insieme e oggi è arrivato il momento di mettere un punto e che tu mi dimostri che sono importante tanto quanto le altre due figlie.”

