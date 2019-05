CARMEN PIERRI/ In finale? Serve tenacia, grinta (#TeamGigi, The Voice 2019)

Momenti di grande emozione a The Voice of Italy 2019 per Carmen Pierri. La giovanissima ragazza, di appena sedici anni, è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria contro la sua sfidante, Sofia Tirindelli, all’ultimo respiro. A giudicarle, ovviamente, è stato il loro caposquadra, Gigi D’Alessio, che aveva scelto per loro una canzone melodica come ‘Hola’ di Marco Mengoni assieme a Tom Walker. Le due si sono date battaglia su un pezzo struggente e carico di sentimento, ognuna con la propria tonalità e la propria sfumatura di voce. Carmen Pierri ci ha tenuto a distinguere i talenti in maniera netta: “Sofia ha un timbro di voce più deciso e squillante, mentre io canto in modo molto più delicato. Siamo affini sotto certi punti di vista e molto diversi sotto altri.” Alla fine a trionfare è stata Carmen Pierri, che prosegue il suo cammino a The Voice 2019, con buona pace di Sofia Tirindelli, che comunque si è fatta valere ed è stata bravissima nel suo ruolo.

CARMEN PERRI: SOLO ELOGI PER GIGI D’ALESSIO

Intervistata daThe Voice of Italy 2019, Carmen Pierri non potuto che parlare bene di Gigi D’Alessio, il suo caposquadra in questa bella avventura. La sedicenne dal tono di voce delicato si è così espressa al riguardo: “Gigi è un coach fantastico, è molto premuroso nei nostri confronti. E’ simpatico, divertente, ci fa sempre un sacco di scherzi. Insomma, è davvero un amore.” Belle parole quelle di Carmen Pierri verso il suo coach, che rivelano la natura allegra e solare di questa ragazza sedicenne (nonostante il look parecchio gothic). Intervistata riguardo al suo futuro a The Voice e alla sfida knockout, la giovane ragazza non ha mostrato alcun timore reverenziale ma, al contrario, la ferrea volontà di proseguire la sua corsa a ostacoli. Il concetto, molto semplice, è stato così sintetizzato: “Non dovrò mollare mai. Sono pronta.” E anche il pubblico è certamente pronto a sostenerla ancora una volta, come ha sempre fatto dall’inizio di The Voice 2019.

GIGI D’ALESSIO PREMIA CARMEN PIERRI E LE SUE DOTI DA POPSTAR

Gigi D’Alessio, nel momento di scegliere tra le due concorrenti in gara, si è sentito in imbarazzo in più di un’occasione. Ha lodato Sofia per il suo studio del pianoforte, ma si è anche soffermato su Carmen Pierri e sulla sua bellissima voce. Alla fine il cantautore napoletano ha chiosato con una metafora culinaria per poter scegliere tra le due bravissime sedicenni: “Siete come due cibi che si mettono in forno. Alcuni cibi per loro natura si cuociono prima, altri ci mettono più tempo…” E, alla fine, la scelta è ricaduta su Carmen Pierri, considerata forse meno dotata tecnicamente ma più popstar rispetto alla sua rivale. Dopotutto nel tempo delle immagini come quello odierno, conta soprattutto questo. La giovane sedicenne, una volta incassata la vittoria, si è subito fiondata su Instagram, dove, con una foto suggestiva di lei vincente, ha ribadito di ‘essere pronta per la guerra dei k.o.”. Non un momento per godersi la vittoria, dunque, ma lo sguardo è sempre proiettato al futuro. Quel futuro che potrebbe regalarle la vittoria a The Voice 2019.





