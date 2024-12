Nata a Genova come Carmen Carolina Fernanda Russo, Carmen Russo è una delle ballerine e showgirl più iconiche e conosciute del mondo dello spettacolo. Appassionata di danza classica, la sua carriera nel mondo del ballo è cominciata mondo presto, così come quella nel mondo della tv. Carmen Russo, infatti, fin dai primi anni Settanta, giovanissima, ha preso parte a concorsi di bellezza vari tra i quali Miss Italia, al quale ha partecipato nel 1973, nel 1974 e nel 1976. Mettendosi in mostra in questi concorsi, ha cominciato ad ottenere le prime partecipazioni cinematografiche lavorando in varie pellicole, anche erotiche. È apparsa anche in un film di Federico Fellini, “La città delle donne”. Ha partecipato poi a tantissime commedie sexy all’italiana tra gli anni Settanta e Ottanta e ha lavorato anche al fianco di attori come Alvaro Vitali e Lino Banfi. Ha poi posato anche nuda integralmente su Playboy.

La sua carriera stellare in televisione è proseguita alla conduzione o nel cast di tatticismi programmi di successo come “Risatissima”, “Grand Hotel”, “Domenica In” ma anche “Notte italiana”, programma sexy. Come concorrente ha invece preso parte a L’Isola dei Famosi, nella prima edizione del reality show. Negli anni a seguire ha partecipato anche ad altri talent come Grande Fratello Vip, nel 2017 e nel 2022. Carmen Russo si occupa anche di una scuola di danza a Napoli, insieme al marito Enzo Paolo Turchi: insieme a lui ne ha aperta anche un’altra, nel 2014, a Palermo.

Carmen Russo: “Miss Italia? Falsificavo i documenti…”

La carriera nel mondo dello spettacolo di Carmen Russo è cominciata con la partecipazione a Miss Italia a 13 anni, un’età ovviamente non consona al programma. La ballerina ha falsificato i documenti, iscrivendosi illegalmente al concorso di bellezza. Su Federico Fellini, invece, a Repubblica ha detto: “Mi chiamava la Russina, mi dava le pacche sul sedere“. Una carriera cominciata con qualche bugia, infatti, ma che tutto sommato le ha portato non poca fortuna.