Di recente Carmen Russo si è raccontata in una lunga intervista a Repubblica svelando alcuni segreti sulla sua carriera. Carmela Carolina Fernanda Russo, conosciuta dal pubblico come Carmen Russo, è una famosissima ballerina e attrice, nonchè moglie di Enzo Paolo Turchi. I suoi film hanno fatto la storia degli anni ’90 e ancora oggi viene ricordata come una delle attrici più sexy del panorama italiano, nonchè una delle prime che osava senza vergogna indossare i suoi meravigliosi bikini leopardati in Drive in di Antonio Ricci.

Il suo racconto a Repubblica inizia con un aneddoto trasgressivo su Miss Italia, concorso a cui ha partecipato “illegalmente” quando aveva solo 13 anni, età non consona per l’iscrizione. All’epoca, pur di calcare il palco ha falsificato tutti i documenti, compreso il libretto dei treni in modo tale da risultare di un’età diversa. Il tutto le ha portato grande fortuna, dato che si è classificata in finale a Miss Emilia Romagna, e poi a Miss Liguria. A soli 16 anni, invece, entra ufficialmente nel mondo dello spettacolo con Paolo Villaggio, il quale l’ha accompagnata nel suo debutto al cinema.

Carmen Russo, il rapporto con il suo corpo e l’orgoglio sul set di Fellini: “Ecco come mi chiamava il regista”

Carmen Russo ha anche raccontato alcuni dettagli sulla sua carriera e sul rapporto sul suo corpo, che fortunatamente come ammette lei stessa, è sempre stato meraviglioso. Le belle gambe e un bel seno le ha sempre considerate un “colpo di fortuna”, anche se nella sua vita non è mancato il tanto studio sulla danza e in particolare sulla recitazione. L’arte a cui si è dedicata ha sempre fatto passare le sue forme in secondo piano, nonostante Carmen Russo sia sempre stata una donna tanto affascinante tanto da essere anche scelta sul set di Federico Fellini.

“Mi chiamava la Russina, mi dava le pacche sul sedere“, ha detto Carmen Russo riferendosi al regista. Per lui aveva recitato in un film, “La Città delle donne“. Dopo i primi successi, Carmen aveva deciso di investire il suo denaro per comprarsi una macchina. Il primo mezzo è stata una Renault 5, e appena la disponibilità è aumentata parallelamente al lavoro, ha comprato una casa all’Olgiata, in quel di Roma. Una carriera piena di successi, come il Bagaglino insieme a Bombolo, Oreste Lionello e Pingitore, spettacoli che segnavano sempre il tutto esaurito.