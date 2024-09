Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi non si sono separati: l’annuncio

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo formano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, i due celebri ballerini proprio nei mesi scorsi sono finiti al centro del gossip, con le voci riguardo alla loro separazione esplose, ma non è andata effettivamente così, visto che la stessa ballerina ci ha tenuto a smentire tutto. Nel corso di una intervista concessa a Storie di donne al bivio, Carmen Russo ha detto la sua voci di rottura con il marito Enzo Paolo Turchi, attuale concorrente del Grande Fratello: “Io sono tanto arrabbiata, siamo una coppia della qualche non c’è mai stato niente da spifferare perché abbiamo un rapporto autentico, sincero, vero, ho compreso una cosa, tutte le volte che qualcuno di famoso si lascia, divorzia, mettono in mezzo noi due, è assurdo” le parole della ballerina.

E anche attraverso un video diffuso sui social, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno respinto le voci di separazione, con una gag nella quale il ballerino ha rivelato che sia la radio che la tv hanno parlato della loro separazione, ovviamente scherzando.

Carmen Russo sul marito Enzo Paolo Turchi: “La nostra è una famiglia strana”

Da ormai tantissimi anni Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi formano una delle coppie più amate e più volte nel tempo si sono ritrovati a smentire una possibile separazione, praticamente ogni volta che spunta a galla un divorzio di caratura nazionale, anche i due ballerini tornano nel calderone mediatico, dal quale più volti si sono dovuti tirare fuori, spiegando come stessero realmente le cose.

Carmen Russo ha scherzato così sul suo matrimonio con Enzo Paolo Turchi: “La nostra è una famiglia strana, che tutti lo sanno e noi non lo sapevamo. Anche oggi ci siamo separati e non ci hanno detto niente”.