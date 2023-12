Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi smentiscono la crisi/ “Ci siamo separati e non lo sapevamo”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: nessuna crisi

Nelle scorse ore, anche i più romantici erano stati scossi dalla notizia della crisi matrimoniale di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Sposati da anni, i due artisti formano una delle coppie più belle e unite del mondo dello spettacolo. Voci che si diffondono spesso e che vengono puntualmente smentite dai diretti interessati come è accaduto anche stavolta. Tutto è nato in seguito ad un’intervista che Carmen Russo ha rilasciato ai microfoni di Monica Setta all’interno del programma “Donne al bivio”. Parlando del rapporto con il marito a cui è legata da oltre 40 anni, Carmen Russo si è scagliata contro chi continua a diffondere voci false su una presunta crisi di coppia.

“Io sono tanto arrabbiata. Siamo una coppia della qualche non c’è mai stato niente da spifferare perché abbiamo un rapporto autentico, sincero, vero. Ho compreso una cosa, tutte le volte che qualcuno di famoso si lascia, divorzia, mettono in mezzo noi due. È assurdo”. Parole a cui la coppia ha poi deciso di aggiungere un video per smentire ufficialmente tutte le voci.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo smentiscono la separazione

Con un divertente video pubblicato sulla pagina Instagram di lei, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno smentito le voci di crisi e separazione con un simpatico siparietto. Mentre Carmen prova a truccarsi, Enzo Paolo le svela la novità sul loro rapporto. “Carmen devo darti una notizia importantissima, solo noi non la sappiamo, tu pensa che pure alla radio l’hanno detto stamattina, addirittura i social”, dice Enzo Paolo.

“La nostra è una famiglia strana, che tutti lo sanno e noi non lo sapevamo. Anche oggi ci siamo separati e non ci hanno detto niente”, aggiunge. Carmen, poi, conclude così: “No! Un’altra volta? Ma non è possibile. Ci sono le feste, Natale, ci separiamo dopo le Feste, intanto facciamo gli auguri a tutti”.

