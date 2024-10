Nelle scorse settimane si è parlato a lungo di una presunta crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, specie dopo l’ingresso di lei al Grande Fratello. Il famoso coreografo sta partecipando al reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 e durante un momento di sconforto aveva manifestato il desiderio di abbandonare il programma. Per tirarlo su il conduttore ha pensato di fargli una sorpresa facendo approdare la moglie del gieffino nella casa più spiata d’Italia, lui però è sembrato più infastidito che felice. In confessionale ha poi confessato che da un po’ di tempo teme che il loro rapporto sia cambiato e che la ballerina si sia stancata di lui.

I dubbi e il malessere di Enzo Paolo Turchi hanno quindi confermato che lui e Carmen Russo stavano vivendo un periodo non troppo sereno, lei però sin dall’inizio ci ha tenuto a fargli capire che il loro amore continua ad essere forte e sincero. La sua permanenza al Grande Fratello è stata molto importante ed utile per il loro rapporto, nella settimana che sono stati insieme nella casa infatti sono riusciti a ritrovarsi ed è tornato il sereno tra loro. Lei in una recente intervista concessa al settimanale Diva e Donna ha svelato come hanno fatto a superare la crisi. A detta sua le emozioni in quella casa sono tutte amplificate e alcune reazioni possono essere inaspettate. Ha poi fatto sapere di essere felice che il suo ingresso abbia rassicurato il marito e ha assicurato che si è ripreso.

Carmen Russo conferma di aver fatto l’amore con Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello, li ha aiutati a riconciliarsi

Nei giorni scorsi si è parlato di un momento di passione sotto le coperte tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo al Grande Fratello. Lei senza giri di parole ha confermato di aver fatto l’amore con il marito nella casa più spiata d’Italia. A parer suo è una cosa del tutto normale, ha poi aggiunto: “Siamo una coppia e, anche dopo 42 anni, quando scatta la scintilla è solo segno di un amore vero. E il nostro è così.”

La moglie del gieffino ha poi continuato dicendo che riuscire a mantenere viva nel tempo quell’intimità e quella complicità è la cosa più bella. La crisi per entrambi è solo un ricordo lontano, al Grande Fratello si sono ritrovati e sono più innamorati e complici che mai. Carmen Russo ci ha tenuto a precisare che per lei Enzo Paolo Turchi è tutto, oltre ad essere un marito fantastico è un padre speciale e lei lo ama come il primo giorno. Ha poi concluso dicendo che lei e la figlia Maria sono le persone più felici del mondo.

