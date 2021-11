Carmen Russo/ Consola Nicola Pisu dopo rottura con Miriana: “fai una bella cosa…”

Carmen Russo prova a consolare Nicola Pisu al Grande Fratello VIP 2021, dopo gli alti e bassi con Miriana Trevisan che hanno fatto crollare il suo morale. Il concorrente gieffino si sente rifiutato e ha la sensazione di aver perso solo tempo, considerando che Miriana continua a respingerlo. Carmen Russo, dall’alto della sua esperienza e spinta da buoni sentimenti, cerca di far capire a Nicola quale potrebbe essere la strada migliore da imboccare per il suo futuro a breve termine.

“Ti vedo sotto un treno, triste e provato. Per adesso devi fartene una ragione, perlomeno qui“, le sue parole. “L’importante è che non ti focalizzi troppi e non ne soffri. Cerca di usare meno i sentimenti e più razionalità. Il tempo e i giorni passano, non siete da soli e credo che tu possa distrarti alla fine”, ha continuato la showgirl. Secondo Carmen Russo, fondamentalmente, sono davvero poche le chances di Nicola di avere Miriana, quindi dovrebbe provare ad andare avanti da solo.

Carmen Russo dà consigli a Nicola Pisu su Miriana Trevisan: “Pensa ai momenti belli”

Nel confronto con Carmen Russo, Nicola ha spiegato cosa lo ferisce più di ogni altra cosa: “Quando parti ci devi credere e io ci credevo, poi vedere quell’atteggiamento dall’altra parte mi ha ferito. Mi fa male ciò che dice Miriana”. “Tu conosci Miriana in una maniera diversa da quella che conosciamo noi, voi avete un rapporto diverso naturalmente. E’ normale che accusi il colpo, è una batosta. Qui la vedi ed è diverso da stare a casa”, ha risposto Carmen Russo.

La showgirl, infine, ha snocciolato una serie di consigli che a suo avviso potrebbero aiutare Nicola a soffrire meno e ad uscire da questa situazione sentimentale complessa: “Se non la vedi non soffri. Pensa solo ai momenti belli condivisi insieme se poi cambia qualcosa meglio ancora, però vedila come un capitolo chiuso. Poi se questo non è vero meglio così. Ma qui dentro non si può secondo me…”, ha chiuso la concorrente gieffina.



