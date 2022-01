Carmen Russo critica la mamma di Sophie/ “L’attacco a Jessica? Avrei evitato…”

Carmen Russo attacca Valeria Pasciuti: “Non si parla di una storia d’amore ma…”

Carmen Russo è stata ospite nell’ultima live-stream di “Casa Chi”, in diretta su Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è soffermato sulle parole spese da Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni, entrata lunedì nella casa di Cinecittà. La romagnola se l’è presa infatti con Jessica Selassiè, accusata di parlare male alle spalle della figlia. Questo il pensiero sull’accaduto di Carmen Russo: “Ho visto questa cosa in studio e all’inizio è stato bello vedere madre e figlia. Quando è entrata nel merito della storia io avrei completamente evitato. Non si parla di una storia d’amore ma di un flirt. Io l’avrei fatta gestire tra di loro, senza intervenire. Sei tu che devi gestirti la situazione, non tua madre. E’ stata una cosa gratuita ed inutile”. Un’affermazione che potrebbe scatenare la reazione via social della madre di Sophie Codegoni. Staremo a vedere.

Carmen Russo in compagnia dei giornalisti di Chi ha raccontato i giorni seguenti la sua uscita dal Grande Fratello Vip: “Come sto? Bene! Enzo e Maria mi mancavano e sto apprezzando la mia vita di tutti i giorni”.

La showgirl ha poi risposto a Clarissa Selassiè: “Ha detto che io temevo Katia nella Casa? Io non ho alcun timore e l’ho dimostrato all’inizio litigando con lei. L’ho subito affrontata dicendole tutto. Sono stata così determinata perché all’inizio ho avuto un certo rapporto… è una donna un po’ particolare ma quando mi ha detto ‘pettegola’ e ‘ipocrita’ non l’ho accettato”. Infine, ha svelato chi potrebbe vincere il Grande Fratello Vip: “Chi vince il Grande Fratello Vip? Non so dirtelo. Le dinamiche di adesso sono un po’ lontane, non riesco bene a capire. Nessuno mi stimola in questo momento, ci risentiamo tra un mesetto. Avrei vinto io se fossi rimasta…”.

