Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi/ “Quella nottataccia in cui è nato tutto tra noi…”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi a “La Vita in Diretta” per parlare degli amori sul lavoro. Loro infatti ne sanno qualcosa… Ma in realtà la showgirl non sapeva della presenza del marito in studio, infatti aveva inizialmente giustificato l’assenza del marito spiegando: «Lui non ama parlare del suo privato». Subito dopo però Alberto Matano introduce l’ospite e allora Carmen Russo dichiara: «Lui mi fa sempre tante sorprese e così l’amore è sempre acceso». La complicità comunque non manca alla coppia. I due, che stanno insieme da 37 anni, danno vita ad un simpatico siparietto in diretta tv. «Qual è il nostro segreto? Basta poco: il marito non deve parlare». E lei ribatte: «Ma se parli sempre tu? Hai sempre l’ultima parola!». Ma Enzo Paolo Turchi ribatte: «Sì, certo. “Sì va bene” dico. Poi ora c’è Maria». Ma la figlia, a quanto pare, è più affezionata a lui. «No è papona, perché lui l’accontenta in tutto», precisa Carmen Russo.

CARMEN RUSSO E ENZO PAOLO TURCHI A LA VITA IN DIRETTA

Carmen Russo ha un’idea precisa di cosa serva ad una coppia: «Bisogna litigare perché non bisogna far passare tutto al marito, bisogna tenerlo in riga. Meglio piccoli confronti e litigi, che durano poco, e poi è amore eterno». E a “La Vita in Diretta” rivela un aneddoto: «Lui come coreografo mi faceva rifare le cose un sacco di volte. E io lo minacciavo: “Ci vediamo dopo”». Dal canto suo Enzo Paolo Turchi spiega gli inizi della loro relazione: «Sono molto geloso. Non era facile starle accanto, quindi ho adoperato una strategia. La ignoravo, perché era difficile competere». Ma il tempo passava, e allora Carmen Russo si è fatta avanti. «Dopo il 5 agosto in un albergo di Suzzara c’è sta la nottataccia». Il marito spiega però che all’inizio hanno tenuto nascosta la loro storia. E la ragione la spiega la moglie: «Adesso basta un flirt per finire sulle copertine. Prima invece si tenevano molto private le cose».

