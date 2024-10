Carmen Russo, come è diventata mamma di Maria all’età di 54 anni: “Mi sono sottoposta a cure e interventi”

Il percorso di mamma di Carmen Russo non è stato semplice. La celebre ballerina e showgirl ha oggi 65 anni e ha una figlia di 10 anni, Maria, avuta quando aveva, quindi, 54 anni. Una figlia a lungo desiderata col marito Enzo Paolo Turchi, che ha recentemente parlato delle difficoltà di essere un padre ‘anziano‘ nella Casa del Grande Fratello 2024. Di questa maternità voluta e sofferta, Carmen Russo ha parlato in molte delle sue interviste, mostrando un lato di sé anche inedito, più fragile.

Carmen Russo, prima di riuscire ad avere la figlia Maria, si è sottoposta a cure e interventi per circa 10 anni. Una tenacia che non è stata delusa, visto che, quando tutto sembrava ormai finito, è rimasta incinta di Maria. Una bambina che, come da lei ammesso nel corso di un’intervista rilasciata all’AdnKronos, “è molto diversa da me e mio marito, non ama il ballo ma gioca a calcio e suona la batteria, insomma è rock!”

Carmen Russo e la gravidanza ottenuta grazie alla fecondazione assistita

Oggi Maria riempie la vita di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo che, per lei, ha anche ‘cambiato vita’: “Mia figlia Maria è stata il mio più grande successo. Quando metto una sua foto su Instagram leggo commenti bellissimi, lei è la mia più grande soddisfazione, mi ha dato una forza incredibile e un senso di responsabilità enorme. Grazie a lei conduco una vita molto salutare, vado a letto presto, mi alzo alle 6 del mattino e mangio sano”, ha rivelato la showgirl. Ricordiamo che la gravidanza di Carmen Russo è stata possibile grazie alla fecondazione assistita: la nascita è avvenuta al Fatebenefratelli di Roma, con un parto cesareo programmato proprio per il giorno di San Valentino e riuscito senza problemi.