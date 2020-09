CARMEN RUSSO E’ STEFANIA ROTOLO/ “Cocktail d’amore”, i giudici notano l’emozione

Carmen Russo si è esibita nei panni Stefania Rotolo in “Cocktail d’amore” e i giudici hanno apprezzato molto l’emozione messa nell’esibizione, in particolare Loretta Goggi che ha anche ricordato la figura di Stefania. Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme hanno notato come la fisicità di Carmen sia comunque diversa non solo da Stefania, che era più minuta, ma anche di molti altri personaggi che Carmen dovrà interpretare in questa edizione dello show. E’ stata comunque apprezzata la performance, con Loretta Goggi che ha sottolineato la qualità di Carmen e l’abitudine a cantare e ballare. (agg. di Fabio Belli)

Carmen Russo è Stefania Rotolo in “Cocktail d’amore”

Carmen Russo è Stefania Rotolo in “Cocktail d’amore”. Carmen Russo sarà tra le protagoniste più attese di Tale e Quale Show. Una delle sue ultime apparizioni televisive l’ha vista protagonista insieme al marito Enzo Paolo Turchi. Quest’ultimo ha raccontato ad Io e te, programma condotto su Rai Uno da Pierluigi Diaco, la sua infanzia difficile. Lui non è riuscito a trattenere le lacrime quando ha iniziato a parlare delle sue due sorelline, morte prima della sua nascita. Anche Carmen è rimasta commossa da un racconto così toccante. Quindi, i due hanno mostrato tutta la loro gioia quando hanno citato la loro figlia, Maria, arrivata quando ormai la coppia non ci credeva più.

Carmen Russo, pronta per una nuova avventura

Carmen Russo ha parlato della sua imminente esperienza a Tale e quale show. La ballerina si è detta felice ed entusiasta di essere stata scelta per un programma così importante, sottolineando che darà il massimo senza lasciare in secondo piano l’intento di divertirsi. Inoltre, ha ricordato quanto sia importante non fermarsi mai durante la propria vita, con la chance di acquisire sempre nuove capacità. Carmen dimostra, ancora una volta, di essere una donna piena di vita e dalla personalità in grado di bucare il piccolo schermo.



