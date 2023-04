Carmen Russo ed Enzo Paolo “rivendicano” il pranzo di Pasquetta/ “L’ha fatto papà!”

Carmen Russo presenta il suo piatto fatto in casa: “Guardate cosa ho fatto!”

Il giorno di Pasquetta è per tradizione un’occasione ghiotta per impreziosire il pranzo con leccornie e piatti prelibati. Le tavole imbandite e colme di ricette tradizionali e non sono presenti in buona parte delle case, comprese quelle di alcuni personaggi noti della TV. A documentare la “abbuffata” su Instagram hanno contribuito anche Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi – con la complicità della piccola Maria – con tanto di simpatico siparietto sulla preparazione della pasta.

Il video pubblicato su Instagram da Carmen Russo si apre proprio con la danzatrice che si pavoneggia per il succulento piatto di pasta pronto ad essere servito agli ospiti, al netto di suo marito Enzo Paolo Turchi e della tenera figlia Maria. “Guardate con le mie manine che cosa ho preparato! Un po’ di tagliatelle fatte in casa alla puttanesca, olive e capperi”. A quel punto, l’ex concorrente del GF Vip viene incalzata proprio da sua figlia: “Mamma, ma l’ha fatta papà!“.

La piccola Maria “sbugiarda” la mamma Carmen Russo ed Enzo Paolo proclama: “La voce della verità!”

Il simpatico siparietto pubblicato sui social per Pasquetta da Carmen Russo continua con Enzo Paolo Turchi che, sfruttando simpaticamente l’assist della piccola Maria, rivendica la realizzazione del gustoso piatto di tagliatelle alla puttanesca. “La voce della verità, l’ho fatta io, Enzo Paolo Turchi!“, l’esclamazione del ballerino trova poi la goliardica rassegnazione della moglie che ribatte: “Vabbè auguri di buona Pasquetta, io faccio e poi il merito è sempre suo!“.

Si conclude così il simpatico video pubblicato da Carmen Russo pubblicato su Instagram che ritrae il gustoso pranzo di Pasquetta. Dopo aver concluso con “Che poi è la stessa cosa!“, saranno sicuramente fioccate ulteriori risate come simpatico antipasto a quel succulento piatto di tagliatelle alla puttanesca. A prescindere da chi sia stato lo chef, anche la piccola Maria avrà apprezzato il pranzo dopo aver preso parte al comico siparietto social messo in piedi dai genitori Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi.











