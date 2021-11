Carmen Russo eliminata dal Grande Fratello Vip?/ Questa volta rischia grosso…

Carmen Russo è stata duramente criticata da Adriana Volpe. Dopo il confronto con Manila Nazzaro Alfonso Signorini si è rivolto a Manila Nazzaro e a Carmen Russo che sono state ai ferri corti con queste parole: “Siete due prime donne, voglio parlare di un conto che è rimasto in sospeso tra di voi”. L’ex Miss Italia dopo aver avuto modo di sentire ciò che ha detto su di lei la ballerina ha sottolineato: “Mi fa molto piacere immaginavo. Quando ho detto che la stimo e la ammiro è una cosa che penso assolutamente”. Il conduttore ha stuzzicato Manila: “Qual è la vera Carmen?” che ha risposto: “Non lo so non è soltanto un’opinione la mia. Qui a un certo punto dopo due mesi e mezzo devi essere te stessa”. A dire la sua dallo studio su Carmen Russo ci ha pensato Sonia Bruganelli: “Credo stia uscendo la voglia di Carmen di dire la sua rispetto a Manila. A me sembra che Carmen abbia dei modi non così aggressivi, però quello che pensa Manila lo vedo anche io”.

Anche Adriana Volpe si è espressa: “So che adesso Carmen mi sta ascoltando lancio un messaggio. La vedo molte volte non esprimersi, ci sono stati tanti momenti dove lei molte volte c’era. Con Miriana non ti sei espressa mai, Sophie è stata la prima”. Carmen Russo però ha voluto replicare: “Prima nei confronti di Manila dovevo dirle che ci sono rimasta male, sono stata sincera perché te l’ho detto. Io ho una visione diversa dell’amore. Cerco di avere un buon senso che mi faccia stare bene. A te Manila ti apprezzo, io ho meno parole e più contenuti nella mia testa”.

Da diverse settimane Carmen Russo sembra troppo defilata, lontana dalle dinamiche di gioco anche dal punto di vista della conflittualità. In particolare, sembra essersi spenta dopo un’accesa lite con Katia Ricciarelli, forse unico momento di grande rilevanza del suo percorso all’interno della casa. Il suo comportamento non deve essere passato inosservato all’interno della casa, al punto che sta collezionando nel corso delle puntate davvero molte nomination a suo carico. La ventiduesima puntata andata in onda lo scorso venerdì 26 novembre è iniziata proprio con le sorti relative al televoto, dove per l’appunto figurava tra i possibili candidati ad abbandonare la casa. Fortunatamente per lei, oltre che per gli altri a rischio, il presentatore ha comunicato che per la serata non era prevista alcuna eliminazione, rimandando tutto quindi al prossimo appuntamento con il programma. Nonostante la gioia iniziale, Carmen Russo si è ritrovata di nuovo catapultata in nomination, con il rischio rinnovato di dover abbandonare il reality nel prossimo appuntamento. Nel frattempo sui social i giudizi a suo carico sono principalmente negativi, proprio per la sua esperienza caratterizzata più da ombre che da luci. Nei prossimi appuntamenti ci si aspetta decisamente una svolta dal punto di vista dell’atteggiamento, altrimenti il rischio di ritrovarsi fuori dai giochi potrebbe rivelarsi ancora più concreto. Resta da capire quale sarà il giudizio a suo carico da parte del pubblico nell’appuntamento con la ventitreesima puntata del programma.

