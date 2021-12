Carmen Russo, “Enzo Paolo non era il mio tipo”/ “Ho pensato di lasciarlo ma…”

Carmen Russo si è raccontata a Giacomo Urtis. Giacomo ha deciso di inaugurare un nuovo format: “Il terzo occhio”, dedicato ad approfondire le dinamiche e la vita privata dei vari concorrenti. La prima ospite è proprio Carmen che, di fronte al suo pubblico, si siede su una sedia rossa, con le spalle rivolte verso il grande occhio presente nella Casa. La curiosità degli spettatori è molta e, per questo motivo, la ballerina inizia a rispondere a tutte le domande che le vengono poste, soprattutto inerenti la sua vita privata, la carriera ma, principalmente, sul suo grande amore Enzo Paolo Turchi. Carmen Russo ha confidato che con il marito il rapporto non è sempre stato rose e fiori: “Ho anche pensato di lasciarlo tante volte. Qualche volta lui è andato anche via di casa. Poi però è tornato con la scusa che si era dimenticato la patente”. Carmen però si reputa una donna fortunata: “Ho incontrato un uomo che mi ha detto che mi amava e che le donne che aveva avuto erano il nulla in confronto a me”. Carmen Russo ha confidato di essere stata lei a chiamare come coreografo Enzo Paolo Turchi: “Volevo imparare a ballare. Enzo Paolo non era il mio tipo ma mi ha conquistata con la sua personalità. Mi sono detta che non me lo sarei fatta scappare”. Carmen Russo ha poi dichiarato che è stata lei a fare il primo passo e che lui ignorava i suoi approcci: “Non voleva mischiare il lavoro con il privato”.

Carmen Russo pronta ad abbandonare il reality?

Carmen Russo è una donna sanguigna e idealista nella sua vita, e ciò è noto a tutti coloro che proprio per questo la amano nel bene e nel male, ma la notizia che striscia come un venticello autunnale tra i corridoi della casa, che vorrebbe un’estensione del programma sino alla primavera 2022, ha smorzato le ambizioni di più concorrenti, Carmen inclusa che freme dalla voglia di riabbracciare il grande amore della sua vita, Enzo Paolo Turci, un fremito emotivo che dal compagno di danza e cuore è ampiamente ricambiato. ‘Basta così, non ho nemmeno più l’entusiasmo delle dinamiche’, dichiara Carmen e con questa frase perentoria ha sottolineato come il prolungamento temporale della trasmissione le abbia tolto la voglia di partecipare alle strategie nella casa, le lunghe discussioni su chi nominare e chi immunizzare, a volte anche litigi accesi ai quali Carmen non si sottraeva, insomma, la Russo ha ceduto e attende solo una decisione che sarà lei stessa a prendere: uscire dalla casa e tornare alla sua vita, perché ha troppo da perdere nel rimanere ancora almeno quattro mesi all’interno della bella villa romana del reality show. Dalle dichiarazioni della ballerina si evince che Carmen Russo intende trascorrere le festività natalizie con Enzo Paolo, i suoi animali, la sua casa, i suoi affetti, quindi l’intenzione di uscire dal gioco potrebbe verificarsi già nelle prossime, se non nella prossima, puntata.

Ovviamente il conduttore Alfonso Signorini è corso ai ripari: le voci che non solo Carmen Russo ma anche Katia Ricciarelli e, forse, anche altri concorrenti lascerebbero la casa, lo ha portato, assieme alla produzione, alla decisione di immettere linfa fresca nel gioco, giustificando così gli ingressi, giusto per citare alcuni nomi, di Patrizia Pellegrino, Maria Monsé, Valeria Marini. Non solo sconforto comunque per Carmen Russo: nella giornata successiva la diretta del 29 novembre la soubrette si è resa protagonista di un momento di festa e celebrazione. L’occasione si è verificata durante il profondo sconforto di una delle persone con le quali Carmen ha legato di più: Francesca Cipriani, profondamente sommessa e piangente nel giorno del compleanno del suo amore. La Cipriani non ha potuto festeggiare l’evento, motivo per il quale Carmen, assieme a Manila, coinvolgendo Francesca, hanno assieme decorato un palloncino d’auguri per Alessandro, il fidanzato della bionda formosa.

