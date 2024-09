Enzo Paolo Turchi e Rebecca Staffelli, ballo sfrenato al Grande Fratello 2024

Tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello 2024 c’è anche Enzo Paolo Turchi, coreografo e ballerino nonché marito di Carmen Russo. Il suo ingresso dalla Porta Rossa passa prima dalla consueta passerella dove, durante la chiacchierata con Alfonso Signorini in collegamento, riceve anche una visita a sorpresa: quella di Rebecca Staffelli, l’esperta social del reality e giunta apposta davanti alla Casa per conoscerlo prima del suo ingresso, essendo sua grande fan.

Entrambi si lanciano inoltre in un ballo sfrenato che entusiasma tutti, prima però che una improvvisa telefonata interrompa i giochi e la musica: Alfonso Signorini, stando al gioco di questo siparietto creato ad hoc per il coreografo, anticipa infatti che potrebbe trattarsi nientemeno che di Carmen Russo, che potrebbe aver nutrito gelosia vedendo i due così complici ed intenti a ballare.

Carmen Russo telefona in diretta: la “scenata di gelosia” nel siparietto

Il siparietto che coinvolge Enzo Paolo Turchi prosegue quando sia lui che Rebecca Staffelli aprono la Porta Rossa e, poco prima di entrare nella Casa del Grande Fratello 2024, si fermano a rispondere al telefono. Ad alzare la cornetta è la conduttrice radio, che dall’altro lato riceve la voce a sorpresa proprio di Carmen Russo: “Pronto, ma bravi! Mi avete emozionata, è stato un bellissimo inizio“.

La Staffelli, stando al gioco e proseguendo con la divertente gag, la invita a non essere gelosa assicurandola di essere solo una grande fan di suo marito, con la ballerina che replica “pungente”: “Rebecca, sei stata bravissima e meravigliosa. Certo che, nel film originale, non c’era questa complicità e questa vicinanza, comunque…“. L’inviata social ribadisce di essere una grande fan del coreografo, con Carmen Russo che esclama: “Rebecca, ti capisco perché Enzo Paolo è irresistibile!“. Infine, la gag prosegue con il passaggio di cornetta da Rebecca ad Enzo Paolo ma, quando lui sta per rispondere alla moglie, lei riattacca: il siparietto si conclude con il suo successivo ingresso in Casa in qualità di nuovo concorrente.

