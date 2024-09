Per molti osservatori del mondo dello spettacolo, Enzo Paolo Turchi è semplicemente il marito biondo di Carmen Russo. In realtà, il compagno di vita dello showgirl, è un affermato ballerino e coreografo, nonché icona della tv nostrana. Con la sua simpatia e, soprattutto, con le sue capacità tecniche ha conquistato la stima e l’affetto del grande pubblico, oltre al cuore della sua Carmen. “E’ lei che mi ha cambiato la vita”, racconta in una bella intervista a Repubblica, dove parla della famiglia costruita insieme e del suo vissuto.

Enzo Paolo Turchi concorrente al Grande Fratello 2024, gaffe Carmen Russo in tv/ Bruciato annuncio ufficiale

“Sono figlio del dopoguerra, cresciuto grazie ad una prostituta. La danza mi ha salvato e mia moglie Carmen Russo mi ha cambiato la vita”, ha detto il danzatore napoletano, capace di trasformare la sua passione per il ballo in una professione di successo. Come dicevamo, Enzo Paolo Turchi ha avuto un’infanzia piuttosto difficile e complicata, ma con la sua voglia di emergere nel mondo della danza è riuscito a farsi strada.

Enzo Paolo Turchi chi è marito Carmen Russo/ "Dopo primo bacio una sera in Romagna non ci siamo più lasciati"

Enzo Paolo Turchi, la carriera iniziata al fianco di Raffaella Carrà e i grandi successi

A proposito di traumi, drammi e infanzia difficile, Enzo Paolo Turchi ha dovuto fare i conti con la perdita di due sorelle e a lungo ha vissuto una situazione familiare molto difficile. Come raccontato in una intervista rilasciata a BellaMa, già ad otto anni aveva cominciato a lavorare. Successivamente ha perseguito il diploma in danza classica, ma è in tv che raggiunge il massimo della popolarità.

I più attenti e i fan di buona memoria ricorderanno la sua partecipazione al fianco di Raffaella Carrà, con il celebre Tuca Tuca ed una coreografia magnifica. Ha preso parte all’Isola dei Famosi e ora si appresta a cominciare la sua avventura al Grande Fratello 2024, senza la sua amata Carmen che lo seguirà da casa assieme alla figlia Maria.

Maria Turchi, chi è la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi/ "E' stata un dono di Dio"