Carmen Russo “Spero che mia figlia Maria non mi abbia dimenticata”/ Vicino l’addio al Grande Fratello Vip?

Carmen Russo inizia ad avvertire il peso della distanza dai suoi affetti. Dopo due mesi di “reclusione” nella casa del Grande Fratello Vip, la moglie di Enzo Paolo Turchi è nostalgica e il suo pensiero va soprattutto alla figlia Maria. Carmen si confida con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan di una sua grande paura: “Non è che in questi due mesi Maria si è dimenticata di me?”. Miriana la rassicura subito: “È impossibile”, appoggiata da Manila che non mette assolutamente in dubbio che possa verificarsi una cosa del genere. Questo momento di crisi dovuto alla distanza dalla famiglia potrebbe portare Carmen Russo a rifiutare la proposta di proseguire il suo percorso fino a Marzo 2022, qualora non fosse eliminata. Non sappiamo quale sarà la sua decisione anche perché al momento è tutto sulle spalle di Enzo Paolo Turchi. Proprio qualche tempo fa, il ballerino in un’intervista al Settimanale Nuovo aveva rivelato: “Adesso mi manca tanto. Questa volta mi manca un po’ di più, non ce la faccio più a fare la mamma. Mi alzo alle 6 e faccio tutto, stiro, lavo e guardo la piccola. Un applauso alle mamme, non so come facciano a fare tutte queste cose insieme”.

Carmen Russo ha attaccato Alex Belli. Dopo la puntata Alex Belli si era confrontato con diversi vip per quanto riguarda la situazione che si è creata con Soleil Sorge e la sua futura moglie Delia Duran nello studio del reality. Carmen ha voluto essere diretta con lui e ha detto “tu sei vittima di te stesso”, infatti secondo la coreografa l’attore è bloccato nella sua performance e nella dimensione di personaggio, definendolo masochista. Non sono mancati i momenti divertenti nemmeno questa settimana e Carmen Russo ha dedicato a suo marito Enzo Paolo, assieme alle amiche Manila Nazzaro e Francesca Cipriani, un balletto sotto la doccia, e a proposito di danza, l’abbiamo vista improvvisare una presa con Aldo e Alex durante l’ora di fitness.

Carmen Russo non ha guadagnato l’immunità ma è riuscita a salvarsi dalle nomination, probabilmente perché non ha preso parte ai drammi che hanno invaso la casa e non si è schierata dalla parte di nessuno. Il pubblico, come già detto, ha imparato ad amarla e ad oggi è una delle più amate e commentate sul web. Speriamo che Carmen riesca a mantenere quest’onda positiva nei confronti dei vipponi e del pubblico ancora per molto tempo, in modo da regalarci altri momenti di spettacolo e regalare qualche conforto ai concorrenti più in crisi.

