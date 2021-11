Carmen Russo/ Il marito Enzo Paolo Turchi la reclama, ma lei…

Carlmen Russo, ancora in nomination venerdì al Grande Fratello Vip?

Carmen Russo è riuscita a superare l’ultimo televoto con il 46% dei voti: a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip lo scorso venerdì è stata Ainett Stephens. La situazione per la ballerina non si è alleggerita perché è finita di nuovo al televoto con Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi. A condannarla al televoto sono stati gli uomini del reality. Alfonso Signorini ha chiesto loro di salvare una donna e per vari motivi tutte le altre coinquiline hanno tirato un sospiro di sollievo. Carmen con diplomazia ha accettato di nuovo la sfida. Il pubblico è dalla sua parte e all’esterno viene difesa dal marito Enzo Paolo Turchi, sempre più innamorato della moglie, anche se in questo momento preferirebbe che tornasse a casa.

La settimana scorsa Carmen ha avuto una lite con Katia Ricciarelli e sono volate parole forti che hanno offeso la cantante lirica. Enzo Paolo Turchi intervistato dal settimanale “Nuovo” è ritornato sull’argomento e ha criticato il comportamento assunto dalla cantante nei riguardi della moglie. “Lei è stata diretta e onesta come sempre. Ricordo che è stata Katia Ricciarelli ad aver usato brutte parole, non il contrario. Conosco i meccanismi dei reality show e credo che la signora Ricciarelli stia facendo di tutto per vincere. Vuole trionfare al GF Vip. E la persona che potrebbe ostacolarla e darle più noia è proprio Carmen. Ricordiamo che Carmen ha vinto un reality in Spagna”. Di fronte a queste dichiarazioni la Ricciarelli non si è scomposta e ha stuzzicato di nuovo la Russo dicendole che lei si difende da sola perché fuori non ha un Enzo Paolo che la tutela. Carmen Russo non ha apprezzato molto le parole di Enzo Paolo, difatti ha tranquillizzato Katia dicendole che non sono parole del marito ma fantasie dei giornali. In realtà durante l’intervista Enzo Polo ha rilasciato altre importanti dichiarazioni. Carmen gli manca particolarmente perché da quando la ballerina è al Grande Fratello Vip, il ruolo di mamma è passato a lui. “Non ce la faccio più a fare la mamma. Mi alzo alle 6 e faccio tutto, stiro, lavo e guardo la piccola. Un applauso alle mamme, non so come facciano a fare tutte queste cose”.

Carmen Russo punto di riferimento per la Casa del Grande Fratello Vip

Carmen Russo è molto apprezzata dal pubblico e lo dimostra il televoto: ogni volta vince con una percentuale alta di gradimento. Gli altri inquilini della Casa dovrebbero cominciare a preoccuparsi, perché la ballerina non sta studiando strategie, nemmeno fa parte di un “gruppo”: è disponibile con tutti, si comporta sempre con correttezza. A parte la lite con Katia non ha avuto screzi con nessuno. L’uscita di Ainett Stephens ha rotto qualche equilibrio, ma la ballerina sta dimostrando di non sentirne troppo la mancanza perché nonostante le nomination, rappresenta uno dei punti cardini della Casa e anche per i suoi inquilini.

A volte si vede Carmen in disparte, un po’ sognante, assorta nei suoi pensieri. Dopo le dichiarazioni di Enzo Paolo che all’esterno del reality la sta difendendo con tutto il suo amore, è arrivato il momento di regalare un altro attimo di gioia alla ballerina. Ora più che mai farebbe bene a Carmen ricevere un bell’abbraccio da parte della figlia Maria. Enzo Paolo sta dando prova di essere un bravo padre responsabile, per la prima volta si sta prendendo cura della bambina a 360 gradi. Carmen è un po’ preoccupata e teme che suo marito non possa rivestire il ruolo di mamma per lungo tempo. Non ha tutti i torti perché Enzo Paolo vorrebbe riavere a casa la sua Carmencita, mentre il pubblico la vorrebbe in finale. Riuscirà Carmen a superare anche questo televoto?



