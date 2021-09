Carmen Russo, torna al Grande Fratello Vip/ “Non voglio Enzo Paolo Turchi nella casa”

Chi è Carmen Russo concorrente del Grande Fratello Vip 2021?

Carmen Russo è pronta a varcare la porta rossa ed entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021. “Non so cosa succederà, non sono cose che uno può prevedere, lascio tutto alla decisione del pubblico”, ha detto la ballerina nel video di presentazione pubblicato su Instagram. Ballerina, showgirl, conduttrice e moglie di Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo ha raggiunto l’apice del successo negli anni Ottanta, ma col tempo ha saputo rinnovarsi: “Sono una donna che riesce a mettere insieme l’irrazionalità e la razionalità”. La ballerina non sa essere bugiarda e cerca sempre di non perdere il controllo, anche se non sempre è facile mantenerlo. Nella casa non vorrebbe mai suo marito, Enzo Paolo Turchi. Anche l’amica Maria Teresa Ruta, ex concorrente della scorsa edizione del GF Vip, fa il tifo per lei.

Carmen Russo: veterana dei reality show

Carmen Russo non è affatto nuova a questo genere di esperienze televisive. La ballerina, infatti, ha già partecipato a ben due edizioni dell’Isola dei Famosi, oltre alla versione spagnola “Supervivientes VIP” (la Russo è molto apprezzata anche nella penisola iberica), ed è entrata nella casa del Grande Fratello Vip nell’edizione in onda nel 2017, condotta da Ilary Blasi. In quell’occasione Carmen era entrata a gioco iniziato: in alcune interviste ha dichiarato che è stato penalizzante perché il pubblico fa più fatica ad affezionarsi a un personaggio che conosce da pochi giorni e, soprattutto, a preferirlo a quelli già presenti fin dall’inizio. La ballerina è rimasta solo due settimane nella casa del Grande Fratello Vip 2021. A fare il tifo per lei, fuori dalla casa, ci saranno il marito Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria, nata nel 2013.

