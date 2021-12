Carmen Russo vs Maria Monsè/ “Oltre ad essere arrogante gioca sporco”

Carmen Russo manifesta perplessità in merito all’atteggiamento di Maria Monsè. La ballerina è convinta che Maria stia mostrando un atteggiamento ambiguo: “Gioca sporco”. Carmen pensa che Maria stia usando delle tattiche per poter proseguire questa esperienza. La VIP, infatti, non comprende perché, dopo tutte le discussioni avute nella Casa a patire dal suo ingresso, abbia deciso di Nominare proprio lei non avendo una reale giustificazione se non quella di voler ricambiare un voto ricevuto in precedenza. “Non è strategica” controbatte Valeria e, esponendo il suo punto di vista, pensa che ci sia sicuramente un altro problema alla base di tutto. A prescindere da tutto, sia Carmen che Manila non comprendono l’arroganza che la VIP utilizza per evitare di ricevere dei voti da parte degli altri concorrenti. Riprendendo il discorso delle Nomination la ballerina ha commentato: “Ieri mi ha dato una motivazione sbagliata”, ammettendo che avrebbe di certo preferito una giustificazione reale e sincera. A quanto pare, proprio come emerso dalle nomination di ieri, l’atteggiamento di Maria non viene compreso da molti concorrenti. La ballerina oltre a non riuscire a comprendere per quale motivo Maria abbia scelto di nominare proprio lei, l’ha criticata affermando: “E’ arrogante”.

Salvatore Paravia, marito Maria Monsè/ Lei: "tra i due ormai sono più gelosa io!"

GF VIP, Carmen Russo e il cachet da capogiro

Sono trascorsi tre mesi e molti Vip stanno pensando di lasciare a dicembre la Casa del GF VIP. Il pensiero è balenato anche nella testa di Carmen Russo che non vede l’ora di riabbracciare i suoi cari. In questi giorni in rete gira una notizia che sta alzando un grosso polverone, il portale Coming Soon ha reso noto il cache di alcuni concorrenti. Nel caso di Carmen Russo guadagnerebbe 7 mila euro a settimana: una cifra rilevante se si pensa che la ballerina è dentro la Casa da quasi tre mesi. Qualche utente si è chiesto se il motivo del suo abbandono dipenda dal guadagno consistente, ossia ha percepito abbastanza per potersi ritirare.

Perla Maria Paravia, figlia di Maria Monsè/ La madre: "Vorrei diventasse medico"

Carmen Russo aveva dichiarato di voler passare il Natale e le feste con la sua famiglia: “Il discorso dell’allungamento probabilmente lo annunceranno presto. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Cioè tre mesi va bene e sono tanti è. Parliamo di 3 mesi mica settimane. Voglio fare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro siamo noi. Poi io non ho nemmeno più l’entusiasmo delle dinamiche, di seguire, di fare, siamo stanchi tutti. Gli argomenti e tutto, noi li conosciamo già da un pezzo. A questo punto basta così dai”.

LEGGI ANCHE:

Maria Monsè/ Guerra aperta con Jessica Selassié: "Non la sopporto, sparla"

© RIPRODUZIONE RISERVATA